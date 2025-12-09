anticiclone-e-inverno:-tutto-regolare,-salvo-il-caldo-fuori-stagione

Strano parlare di caldo, vero? Dipende – come sempre – da cosa intendiamo. Se immaginiamo il caldo pieno dell’Estate, allora no, non c’entra nulla. Ma se pensiamo a ciò che dovrebbe caratterizzare l’Inverno, ecco che tutto si ribalta. In questi giorni stiamo osservando una crescita termica decisa, la classica impennata che arriva quando un anticiclone di origine subtropicale si piazza sopra di noi e ci rimane, quasi indifferente al calendario che dice Dicembre.

Negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni, ci siamo abituati alla presenza dell’Anticiclone Africano. O, se preferiamo una definizione più elegante, dell’anticiclone subtropicale. Una figura che nulla ha di “invernale”, eppure rieccola qui, puntuale come certe visite inattese. Diverso sarebbe se tornasse in scena l’Alta Pressione delle Azzorre – ormai un ricordo un po’ sbiadito. Con lei si parlerebbe di stabilità atmosferica “normale”, magari di qualche grado sopra la media, ma certo non dei 20°C che stanno comparendo sulle mappe.

Già, quei 20°C. Numeri che da soli raccontano perché questo Dicembre assomigli a tutto fuorché all’Inverno. Qualcuno lo paragona alla Primavera, e come dargli torto? Se non fosse per le giornate più corte, per il buio precoce e per quel fresco notturno che ancora resiste, sembrerebbe davvero di essere ad Aprile. Così finiamo per vestirci troppo – perché è pur sempre Dicembre – e sudiamo al primo raggio di sole. Sensazioni falsate, percezioni che si confondono. Al sole fa caldo, inutile girarci intorno.

È qui che nasce l’idea, sempre più diffusa, che l’Inverno non sia più quello di un tempo. Che anche nel cuore della stagione fredda possa affacciarsi un calore fuori posto. Perché la verità è semplice: se una rimonta anticiclonica come questa fosse arrivata in piena Estate, ora staremmmo parlando di caldo pesante, forse addirittura insopportabile, con umidità alta e temperature ben oltre quelle attuali. Una situazione che ci avrebbe fatto boccheggiare.

Il fatto che tutto ciò avvenga a Dicembre, però, non significa che siamo di fronte a un’anomalia incomprensibile. Racconta piuttosto un clima che tende agli estremi, senza più quelle mezze stagioni che, un tempo, accompagnavano il passaggio da un periodo all’altro. O tutto o niente. O caldo deciso o freddo improvviso. Senza vie di mezzo. Senza compromessi. In un’Europa che cambia e in un’Italia che se ne accorge giorno dopo giorno.

Crediti:

Dati e riferimenti meteorologici consultati da ECMWF e NOAA.

L’articolo Anticiclone e Inverno: tutto regolare, salvo il caldo fuori stagione proviene da DIRETTA METEO.