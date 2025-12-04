temperature-in-aumento:-il-mite-anticiclone-avanza

Ancora qualche giorno. Poi il maltempo – soprattutto al Sud, dove il cielo sembra voler ricordare a ogni ora quanto possa essere complicato il clima di dicembre – lascerà spazio a qualcosa di molto diverso. Le depressioni atlantiche, rientrate in scena con decisione, stanno orchestrando un doppio peggioramento destinato a esaurirsi entro domenica. Solo allora, con un po’ di respiro, si potrà ragionare davvero sull’entità e sulla tenuta della nuova fase di Alta Pressione Subtropicale in arrivo.

Il ritorno del caldo anomalo

Non è una sorpresa, ma fa sempre un certo effetto: le temperature torneranno a salire in modo deciso. Negli ultimi giorni molte zone hanno viaggiato ben sotto le medie stagionali, complice il passaggio delle due irruzioni artiche di fine Novembre che hanno lasciato dietro di sé un’aria quasi invernale, pungente, pulita. Poi un graduale riallineamento, certo. Ma ora lo scenario cambia ancora.

E cambia perché i modelli matematici insistono sulla stessa solida indicazione: dall’inizio della prossima settimana l’anticiclone si piazzerà sull’Italia, spingendo aria mite di matrice nord africana fin dentro le nostre regioni. Un promontorio classico, ampio, quasi invadente.

Temperature sopra media e punte fino a 20°C

Le proiezioni termiche sono fin troppo chiare. Si parla di valori superiori alle medie di 5-6°C, talvolta anche di più. In alcune località le massime potrebbero addirittura avvicinarsi ai 20°C. Sì, proprio così. Venti gradi pieni, in pieno dicembre. Diciamolo: non sono temperature normali per il periodo, neanche lontanamente.

Eppure, mentre il giorno prometterà questo tepore quasi disorientante, la notte racconterà un’altra storia. Qui entrerà in gioco la classica inversione termica: l’aria calda accumulata al suolo tenderà a disperdersi verso l’alto e quella più fredda scivolerà verso il basso. Risultato? Minime che potranno scendere parecchio, fino a sfiorare lo zero nelle valli interne e sulle pianure più riparate.

Gelate, nebbie e il volto ambiguo dell’anticiclone

Capiterà di trovare gelate mattutine, magari sottili, magari più nette. E capiterà di rivedere la nebbia, quella fitta, che si distende sulle pianure e resta lì anche quando il sole prova a forzare la mano. Una situazione tipica delle fasi anticicloniche di inizio Inverno, anche se addolcita – troppo – da temperature diurne fuori scala.

Una parentesi breve prima di un nuovo cambio

Non dovrebbe durare molto. Tre o quattro giorni, forse una settimana. Poi, secondo le tendenze attuali, potrebbe affacciarsi un nuovo cambio di regime. Un cambio che, passo dopo passo, potrebbe riportare condizioni più invernali e magari anche un clima più dinamico proprio in vista delle festività natalizie. Insomma, il capitolo non è ancora chiuso.

Crediti:

Dati e riferimenti meteorologici: ECMWF, NOAA

