meteo:-temporali-sul-sud-italia,-ecco-i-giorni-davvero-critici

Nelle ultime ore il Sud Italia è finito nuovamente nel mirino di piogge insistenti e temporali improvvisi. Succede quando le perturbazioni di origine atlantica trovano, quasi per inerzia, un corridoio libero sul Mediterraneo centrale. Un passaggio obbligato che scorre tra il Mar Tirreno meridionale, il Canale di Sicilia e lo Ionio. E da lì, spesso, cominciano i guai.

I giorni più critici tra giovedì e venerdì

A metà settimana si concentrerà la fase più delicata. Giovedì e venerdì, infatti, ci si attende una sfilza di forti temporali, alcuni localmente intensi. In quelle ore dovrebbe strutturarsi anche un piccolo ciclone sul Canale di Sicilia. Modesto, sì. Ma non per questo innocuo, perché in queste situazioni basta poco per creare condizioni instabili e un po’ insidiose.

La miccia? L’arrivo sul Nord Africa di una massa d’aria instabile e relativamente fredda proveniente dal settore nord-atlantico. È uno schema quasi classico: l’aria in ingresso scorre sulle superfici calde e accidentate della Tunisia e, complice l’orografia, innesca una ciclogenesi rapida. Un processo noto, eppure ogni volta sorprendente per la velocità con cui riesce a prendere forma.

Un ciclone debole ma “produttivo”

Nel giro di poche ore la depressione tenderà ad approfondirsi e a spostarsi verso il Canale di Sicilia. Lì potrebbe trasformarsi in un vortice capace di generare diversi temporali, anche di forte intensità. Basilicata e Puglia sembrano le regioni più esposte, ma nemmeno la Calabria potrà tirare il fiato. Il Sud, insomma, dovrà tenere gli occhi puntati al cielo.

Quando finirà il maltempo?

Non subito. Anche dopo la fase più attiva servirà un po’ di pazienza. Nel fine settimana, infatti, persisteranno fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle regioni meridionali. Domenica 7 è atteso il passaggio di un fronte instabile proveniente da ovest. Nulla di estremo: piogge irregolari, qualche rovescio sparso, una situazione più capricciosa che realmente pericolosa.

Sicilia, Calabria e Basilicata saranno nuovamente le più esposte. Più a nord, invece, le precipitazioni tenderanno a diminuire gradualmente. Fino a dissolversi quasi del tutto sulle pianure del Nord, dove tornerà la stabilità atmosferica e, con essa, le prime nebbie diffuse sulla Val Padana. Il classico cielo grigio che sa già un po’ d’inverno.

Temperature fresche, ma lontane dal vero freddo

Domenica porterà un clima un po’ più frizzante. Le massime faranno fatica a superare i 12-13°C in molte regioni. Nulla che richiami il gelo invernale, certo, ma abbastanza per far percepire un clima più da fine novembre che da pieno dicembre. Saranno soprattutto i venti a rendere l’aria più pungente, dando quella sensazione di freddo che, in effetti, ancora non dovrebbe appartenere a questa fase della stagione.

