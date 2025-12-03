meteo:-vortici-e-maltempo-in-settimana,-weekend-diverso

Ore movimentate sull’Italia, con un’atmosfera che sembra girare su sé stessa. Una saccatura atlantica affonda verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo e, mentre scorre, innesca la formazione di un’ampia depressione destinata a dominare il nostro Paese. Due minimi in contemporanea – quasi una danza, verrebbe da dire – modulano il maltempo di questi giorni e preparano il terreno al cambiamento atteso nel weekend.

Il primo vortice si piazza Mercoledì 3 Dicembre nei pressi della Sardegna, coinvolgendo soprattutto le regioni di ponente. Poco più a sud, intanto, prende forma il secondo centro di bassa pressione: un nucleo ciclonico profondo che scivola sotto la Sicilia e poi corre verso il Mar Ionio, pronto a spingere rovesci intensi sulle aree ioniche a fine giornata.

Ne escono condizioni decisamente autunnali – luce grigia, piogge a tratti insistenti, aria umida che si infila ovunque – più vicine a Ottobre che a Dicembre. E il quadro rimane compromesso anche Giovedì 4, quando il Sud sarà ancora esposto al rischio di nubifragi tra Lucania e Puglia, mentre piogge più deboli lambiranno il Nord, la Sardegna e il versante tirrenico centrale. Poi, lentamente, la pressione risale, e la perturbazione perde mordente.

Sul resto d’Italia il tempo resta più capriccioso che davvero perturbato, con fenomeni sparsi e pause asciutte anche prolungate. Ed ecco il cambiamento: tra il 7 e l’8 Dicembre un’espansione anticiclonica potrebbe aprirsi la strada, spazzando via la saccatura e riportando un’atmosfera più tranquilla persino al Sud. Qualche nube, certo. Ma ormai innocua. Una tregua che, però, secondo le prime valutazioni non sembra destinata a prolungarsi troppo.

Nel dettaglio

Mercoledì 3 dicembre

Piogge attese sul Nord-Ovest, con neve sulle Alpi oltre i 1200 metri. In Sardegna peggioramento più deciso, temporali forti lungo la fascia occidentale. Dalla sera, rovesci intensi in risalita verso Sicilia orientale, Calabria ionica e Salento – situazione vivace, a tratti intensa.

Giovedì 4 dicembre

Il Nord resta sotto precipitazioni deboli e intermittenti. Il Sud vive ancora una fase di maltempo marcato fra Alta Calabria, Lucania e Puglia, ma con progressivo miglioramento nel corso della giornata.

Venerdì 5 dicembre

Condizioni instabili tra le due Isole Maggiori e il Sud peninsulare, soprattutto lungo il versante tirrenico, dove non mancheranno piogge e brevi temporali.

Ulteriori tendenze meteo

L’anticiclone torna a farsi vedere: se tutto confermato, il ponte dell’Immacolata potrebbe portare un meteo più stabile e soleggiato sulla maggior parte dell’Italia, ideale per chi si muoverà nei primi giorni di festa.

Fonti: ECMWF, NOAA

L’articolo Meteo: vortici e maltempo in settimana, weekend diverso proviene da DIRETTA METEO.