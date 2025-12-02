temperature-in-risalita-a-breve:-gelo-momentaneamente-in-pausa

Cambio di marcia a inizio dicembre

Curioso come bastino pochi giorni per cambiare il volto di una stagione. L’avvio di Dicembre ha infatti archiviato in fretta le notti gelide della fine di Novembre, quando le brinate si posavano ovunque e le minime scendevano senza troppi complimenti. L’arrivo di correnti più miti e umide dall’oceano ha rimescolato l’aria, addolcendola e spingendo verso l’alto le temperature notturne in modo evidente.

Niente più ghiaccio sui parabrezza al mattino. Solo un’atmosfera ovattata, quasi pesante, dove l’umidità si sente già alle prime luci. Sopra tutto questo, cieli coperti e un sole timido, che sbuca appena, e quando succede, sembra quasi un ricordo d’autunno. Con queste condizioni, l’escursione termica si riduce: giorno e notte finiscono per assomigliarsi, e le giornate scorrono tutte uguali, un po’ lente, un po’ spente.

Qualche giorno tra nuvole e mitezza

Questa stabilità grigia non ha fretta di andarsene. Le correnti oceaniche continueranno a dominare per altri giorni, mantenendo il cielo uniformemente nuvoloso e impedendo sia il ritorno del vero freddo che un peggioramento strutturato. Una via di mezzo, insomma.

È un meteo sospeso, privo di scossoni. Eppure manca quel raggio di sole che, in questa stagione, riesce ancora a riscaldare l’umore. A tratti potrà presentarsi una debole pioviggine, o una foschia più intensa nelle ore fredde, ma senza fenomeni significativi. Sembra quasi che la natura stia trattenendo il fiato — un momento di calma tra un autunno in uscita e l’inverno che si prepara a rientrare sulla scena.

Verso il weekend: ritorno del sole e del freddo

Avvicinandosi al weekend, la situazione inizierà a cambiare lentamente, ma in modo percepibile. La pressione atmosferica tenderà ad aumentare soprattutto al Nord, favorendo schiarite via via più ampie. Torneranno bagliori d’azzurro, perfino un sole più deciso, capace di restituire un po’ di luce dopo tanta uniformità grigia.

Ma ogni miglioramento ha il suo prezzo. Le notti più limpide permetteranno al calore accumulato di disperdersi rapidamente: gelate di nuovo in agguato. È molto probabile ritrovare prati imbiancati all’alba, tetti lucidati dalla brina e quell’aria pungente che lascia pochi dubbi: l’inverno sta bussando di nuovo, stavolta con maggiore convinzione.

Insomma, dopo una parentesi mite e monotona, il meteo sembra pronto a riprendere un tono pienamente invernale, proprio quando ci si stava quasi abituando al suo lato più docile.

