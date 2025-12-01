settimana-complicata:-maltempo-e-nubifragi-in-arrivo

Due depressioni, stessa matrice nord atlantica

Sarà una settimana tutt’altro che semplice. Non solo per ciò che accadrà, ma anche per come leggerlo: dal punto di vista previsionale, infatti, ci troviamo di fronte a un quadro complesso, mosso da due distinte azioni depressionarie, entrambe di matrice nord atlantica.

La vera difficoltà sta nella risposta del Mediterraneo, che in entrambi i casi dovrebbe innescare una vorticità ciclonica secondaria capace di alimentare maltempo severo. L’ultimo weekend di Novembre ha già mostrato un cambio netto della circolazione: ritorno delle correnti occidentali e aumento sensibile delle temperature massime.

Le minime, al contrario, restano molto basse: le inversioni termiche notturne, favorite dai cieli sereni, stanno riportando i classici banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e vallive. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile per chi si mette in viaggio.

Prime nubi, prime piogge, neve sulle Alpi occidentali

Già in queste ore osserviamo un aumento della copertura nuvolosa su Nordovest, fascia tirrenica e Sardegna occidentale. Nubi che, com’era prevedibile, portano con sé le prime piogge sparse. Sull’arco alpino occidentale, invece, è tornata la neve, segnale chiaro dell’ingresso di aria più umida e dinamica.

Il nodo di metà settimana: ciclogenesi sulla Sicilia

Ma il vero spartiacque arriverà a metà settimana.

L’ingresso di una massa d’aria fresca e instabile dal Nord Atlantico darà il via alla formazione di una ciclogenesi secondaria molto insidiosa, prevista a ridosso della Sicilia, tra il Mar Libico e l’isola.

E qui cambiano le carte in tavola: i modelli continuano a mostrare una configurazione in grado di generare maltempo intenso, con precipitazioni molto abbondanti su Sicilia, Calabria e Puglia, soprattutto lungo i versanti ionici.

Parliamo di piogge persistenti, spesso a carattere di nubifragio. Alcune elaborazioni stimano accumuli superiori ai 200 millimetri, una soglia che in diverse aree può tradursi rapidamente in criticità idrogeologiche. E il rischio, purtroppo, è concreto.

Criticità possibili e un weekend che peggiora

Situazione da monitorare con estrema attenzione, dunque. Anche perché il peggioramento non si esaurirà in fretta: nel primo weekend di Dicembre, proprio quello che ci accompagnerà verso l’Immacolata, un nuovo affondo depressionario dovrebbe rinvigorire la struttura ciclonica già attiva sui nostri mari.

Il risultato? Un fine settimana che, se le attuali proiezioni verranno confermate, potrebbe rivelarsi davvero brutto su molte regioni d’Italia, con maltempo in estensione a gran parte della penisola.

Ma per i dettagli del weekend serviranno ancora un paio di giorni: la distanza temporale è tale da imporre cautela e nuovi aggiornamenti.

