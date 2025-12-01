immacolata-tra-sole-e-maltempo:-quadro-ancora-incerto

Una previsione più complessa del solito

Difficile sbilanciarsi oggi, davvero. Lo abbiamo già scritto altrove: stiamo attraversando un periodo complicato dal punto di vista previsionale. Le ultime settimane lo hanno mostrato chiaramente, con dinamiche atmosferiche tutt’altro che lineari. E, a quanto pare, le prossime non saranno da meno.

L’intera settimana, questo sì, sarà segnata dal maltempo. Un maltempo di matrice nord atlantica che, però, non dovremmo confondere con la classica mitezza oceanica. La direttrice in arrivo sarà nord occidentale, quindi le temperature resteranno sostanzialmente in linea con il periodo. Normali, niente di più.

Le proiezioni termiche parlano chiaro: valori pressoché nella media su gran parte d’Italia, con qualche lieve eccezione al rialzo al Sud, dove una ciclogenesi secondaria piuttosto insidiosa potrebbe influenzare la circolazione nei giorni a venire. Un dettaglio che, in effetti, vale la pena tenere d’occhio.

Un’Immacolata ancora in bilico

Il trend settimanale sembra abbastanza leggibile, eppure la “pesantezza” della situazione barica in evoluzione potrebbe condizionare non poco il meteo dell’Immacolata.

La festività cadrà lunedì, subito dopo il weekend, e questo incastro temporale lascia aperta la porta a possibili strascichi instabili, soprattutto su alcune regioni italiane.

Altre zone, invece, potrebbero beneficiare dell’avvicinamento dell’Alta Pressione posizionata sulla Penisola Iberica. Alta Pressione che, almeno sulla carta, potrebbe provare ad “agganciare” anche il nostro Paese. Il problema? I modelli mostrano molte difficoltà nel confermare questa manovra.

Un anticiclone che non convince

Rispetto alla rimonta anticiclonica che i modelli vedevano qualche giorno fa, la situazione potrebbe evolvere in maniera completamente diversa. Non così stabile come si immaginava, non così mite da poter parlare di una vera rimonta subtropicale.

Insomma, non sembra proprio quella classica parentesi soleggiata e pacifica che molti associano all’8 Dicembre.

Restano dubbi importanti sull’eventuale invasione anticiclonica anche nei giorni successivi. Alcune elaborazioni mostrano addirittura un’Alta Pressione proiettata verso nordest, in direzione dell’Europa centrale. Una configurazione che, se confermata, potrebbe innescare lo scivolamento di aria fredda sul Mediterraneo, riportandoci in un contesto più invernale già nella seconda parte della prossima settimana.

Una settimana decisiva

Ed eccoci al punto: per capire davvero come andrà l’Immacolata dovremo aspettare ancora qualche giorno.

Serve che i centri di calcolo internazionali si “schiariscano le idee”, perché ora come ora il quadro resta troppo nebuloso per dare una direzione chiara e definitiva. Questa settimana, insomma, sarà decisiva. Potrebbe segnare un miglioramento più netto… oppure un nuovo peggioramento, sospinto da aria più fredda.

Insomma: prudenza. La strada verso l’8 Dicembre è tutt’altro che spianata e il meteo, ancora una volta, sembra voler tenere alta la suspense.

Dati e analisi climatiche:

ECMWF, NOAA, WMO

L’articolo Immacolata tra sole e maltempo: quadro ancora incerto proviene da DIRETTA METEO.