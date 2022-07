PM condoles demise of Shri Narsinhbhai Patel

The Prime Minister has expressed deep grief on the death of the freedom fighter Shri Narsinhbhai Patel and remembered his contribution for the freedom struggle.





The Prime Minister tweeted :





“નવસારીના સ્વાતંત્ર્યસેનાની શ્રી નરસિંહભાઇ પટેલના અવસાનથી દુઃખ અનુભવું છું. દેશની આઝાદીની લડાઈમાં તેઓનું યોગદાન સદાય અવિસ્મરણીય રહેશે. સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના તથા શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના.





ૐ શાંતિ: ||”





નવસારીના સ્વાતંત્ર્યસેનાની શ્રી નરસિંહભાઇ પટેલના અવસાનથી દુઃખ અનુભવું છું. દેશની આઝાદીની લડાઈમાં તેઓનું યોગદાન સદાય અવિસ્મરણીય રહેશે. સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના તથા શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના. ૐ શાંતિ: || pic.twitter.com/c3G0C6cVje — Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2022

***





DS/SH









(Release ID: 1843636)

Visitor Counter : 2965