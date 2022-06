PM condoles deaths in road accident in Pilibhit UP

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has condoled the deaths in a road accident in Pilibhit. He also wished speedy recovery to the injured.





“उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुई सड़क दुर्घटना हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM @narendramodi”







