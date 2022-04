Der Allesschneider für Brot, Käse, Fleisch & Co

Wir alle sind mehr als in der Lage, ein Küchenmesser zu führen, aber nur wenige von uns können Zutaten hauchdünn und mit absoluter Präzision schneiden. Hier kommen elektrische Allesschneider ins Spiel. Diese leistungsstarken Küchengeräte sind in der Lage, Aufschnitt und geschnittenen Käse schnell und einfach in Scheiben zu schneiden. Das bedeutet, dass Sie auf den Feinkostladen verzichten und Ihr Fleisch, Brot, Obst, Käse und Gemüse bequem von zu Hause aus aufschneiden können.

Das Gerät selbst ist relativ einfach zu bedienen. Sie befestigen die Lebensmittel an der verschiebbaren Ablage, schalten den Allesschneider ein und schieben die Ablage in Richtung des rotierenden Messers. Es gibt eine Menge Modelle auf dem Markt, sodass für jedes Budget das richtige Produkt zu finden ist. Die besten Aufschnitt- und Brotschneidemaschinen verfügen über leistungsstarke Motoren, scharfe Schneidklingen und einstellbare Bedienelemente, mit denen Sie die Dicke jeder Scheibe bestimmen können.

Worauf ist bei der Wahl des richtigen Gerätes zu achten?

Bei der Entscheidung für das richtige Modell sind einige Punkte zu beachten, damit sichergestellt werden kann, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse verwenden. Das Erste, was Sie berücksichtigen sollten, ist, welche Art von Lebensmitteln Sie schneiden und kochen. Die Lebensmittel, die Sie zubereiten, bestimmen, welcher Allesschneider für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. Sie müssen ebenfalls berücksichtigen, ob die Maschine einfach zu handhaben ist. Sie wollen eine Fleisch-, Käse- und Brotschneidemaschine, die Ihnen die Arbeit erleichtert. Wenn das ausgewählte Produkt zu schwer ist oder zu schwierig zu handhaben, wird es Ihnen die Arbeit in der Küche nicht erleichtern.

Zudem sollten Sie überlegen, wie schnell das Gerät arbeitet und welche Funktionen geboten werden. Manche Allesschneider sind groß und nehmen viel Platz in Ihrer Küche ein. Sie sollten sicherstellen, dass Sie ausreichend Platz in der Küche haben, um die Schneidemaschine problemlos bedienen zu können.

Die verschiedenen Messerarten

Es gibt zwei grundlegende Arten Messern für unterschiedliche Lebensmittel. Zum einen gibt es die glatten Klingen, die häufig für Fleisch und einige Käsesorten verwendet werden, zum anderen gezackte Klingen, die für Brot und einige Käsesorten verwendet werden.

Ein gezacktes Messer hilft der Maschine, sich durch spezifischere Texturen zu bewegen. So können Sie Brot schneiden, ohne dass es zerdrückt wird und zu viele Krümmel beim Schneiden entstehen. Um Salami und anderen Aufschnitt hauchdünn schneiden zu können, sind glatte Klingen am besten geeignet.

Sicherheitstipps beim Betrieb einer Schneidemaschine

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung durch, um die notwendigen Tipps zur Bedienung, Reinigung und Wartung der Maschine zu verstehen.

Die Maschine darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Halten Sie Kinder von der kleinen Brotschneidemaschine fern. Die Klingen sind extrem scharf, wodurch bei der Bedienung schwere Verletzungen auftreten können. Es gibt Geräte, die mit einer speziellen Kindersicherung ausgestattet sind.

Ziehen Sie das Stromkabel nach der Verwendung aus der Steckdose. So können Unfälle vermieden werden, falls Sie das Gerät bei der Reinigung versehentlich anschalten.

Es ist wichtig, bei der Arbeit lebensmittelechte und schnittfeste Handschuhe zu verwenden, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Kurze Geschichte des Allesschneiders

Allesschneider gehören schon lange zur Lebensmittelzubereitung. Es gab eine frühe Zeit, in der nur diejenigen Fleisch schnitten, die sich mit Fleisch auskennen, wie z. B. ein Metzger. Das erste Modell war für Fleisch, und der stammt aus der Zeit um 1909.

Die Produkte wurden natürlich entwickelt, um mehr Lebensmittel viel schneller und effizienter schneiden zu können. Im 20. Jahrhundert wurden Schneidemaschinen in den Küchen der USA immer häufiger. Geschnittenes Fleisch wurde immer beliebter für Mahlzeiten und Snacks. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde geschnittenes Fleisch Teil des Mittagessens für Kinder und Erwachsene, als Lunchpakete und Lunchboxen immer beliebter wurden.