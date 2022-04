PM greets people on Gudi Padwa

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted People on Gudi Padwa. He wished health and joy for everyone.









In a tweet, the Prime Minister said;









“गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.









हे वर्ष आनंद आणि उत्तम आरोग्याचे जावो अशी मी प्रार्थना करतो.









आगामी वर्षात तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत.”









