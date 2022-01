532.86 LMT of Paddy procured in KMS 2021-22 (up to 09.01.2022)

The paddy procurement is progressing smoothly in Kharif Marketing Season (KMS) 2021-22 at MSP from farmers, as was done in previous years.





A quantity of over 532.86 LMT of Paddy has been procured in KMS 2021-22 upto 09.01.2022 in the procuring States/UTs of Chandigarh, Gujarat, Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Punjab, Uttar Pradesh, Uttrakhand, Telangana, Rajasthan, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, NEF (Tripura), Bihar, Odisha, Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh.





Till now about 64.07 Lakh farmers have been benefitted with MSP value of Rs. 1,04,441.45 crore.









State-wise Paddy Procurement in KMS 2021-22 (upto 09.01.2022)/As on 10.01.2022









State/UT Quantity of Paddy Procurement (MTs) No of farmers benefitted MSP value (Rs. In Crore)

Andhra Pradesh 1531087 214729 3000.93

Telangana 6554739 967134 12847.29

Assam 13 3 0.03

Bihar 1387525 181612 2719.55

Chandigarh 27286 1781 53.48

Chhattisgarh 6765986 1690459 13261.33

Gujarat 109513 22886 214.65

Haryana 5530596 310083 10839.97

Himachal Pradesh 27628 5851 54.15

Jharkhand



55315 11207 108.42

Jammu & Kashmir 40520 8724 79.42

Kerala 186675 71989 365.88

Madhya Pradesh 3184827 467771 6242.26

Maharashtra 551601 188643 1081.14

Odisha 1729048 335678 3388.93

Punjab 18685532 924299 36623.64

NEF (Tripura) 6465 2992 12.67

Tamil Nadu 703388 101218 1378.64

Uttar Pradesh 4650290 656162 9114.57

Uttrakhand 1156066 56034 2265.89

West Bengal 395000 186696 774.20

Rajasthan 7357 563 14.42

Total 53286457 6406514 104441.45



















State/UT Quantity of Paddy Procurement (MTs) No of farmers benefitted MSP value (Rs. In Crore)

ANDHRA PRADESH 8457120 803945 15967.04

TELANGANA 14108787 2164354 26637.39

ASSAM 211615 20401 399.53

BIHAR 3558882 497097 6719.17

CHANDIGARH 28349 1575 53.52

CHHATTISGARH 7124639 2053490 13451.32

DELHI



0.00

GUJARAT 110244 23799 208.14

HARYANA 5654735 549466 10676.14

HIMACHAL PR.



0.00

JHARKHAND 629061 104092 1187.67

J&K 38119 7385 71.97

KARNATAKA 206204 54319 389.31

KERALA 764885 252160 1444.10

MADHYA PR. 3726554 587223 7035.73

MAHARASHTRA 1898993 624292 3585.30

ODISHA 7732713 1394647 14599.36

PUDUCHERRY



0.00

PUNJAB 20282433 1057674 38293.23

NEF (Tripura) 24239 14434 45.76

TAMILNADU 4490222 852152 8477.54

U.P. (EAST) 4287395 670136 8094.60

U.P. (WEST) 2396882 352150 4525.31

TOTAL UP 6684277 1022286 12619.91

UTTRAKHAND 1072158 78129 2024.23

WEST BENGAL 2779064 949362 5246.87

ALL INDIA TOTAL 89583293 13112282 169133.26











