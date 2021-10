PM’s prayers to Maa Kushmanda and Maa Skandmata during Navratri

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has sought blessings of Maa Kushmanda and Maa Skandmata for the devotees during Navratri and shared recital of prayers (stuti) of the Goddesses.

The Prime Minister tweeted:

“We pray to Maa Kushmanda and seek her blessings for our various endeavours. Here is a Stuti dedicated to her.”

“नवरात्रि में देवी स्कंदमाता की उपासना की जाती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंदमाता अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करें।“

We pray to Maa Kushmanda and seek her blessings for our various endeavours. Here is a Stuti dedicated to her. pic.twitter.com/fdC3YA9fto — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2021

नवरात्रि में देवी स्कंदमाता की उपासना की जाती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंदमाता अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करें। pic.twitter.com/gj20Iybo9K — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2021

DS

(Release ID: 1762605)

Visitor Counter : 311