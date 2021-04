Canada – Backgrounder: Supporting winter tourism in the Mauricie and Lanaudière regions

Canada Economic Development for Quebec Regions (CED)

The following information is in addition to the news release issued on April 8, 2021,

specifies the breakdown of CED financial assistance by organization.

Summary

16 projects supported by CED

$2,137,446 in CED financial assistance

Details

CED’s funding details

Recipient

Region

City/town

CED non repayable contribution

Club de Motos Neige de la Mauricie inc.

Mauricie

Shawinigan

$19,100

Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie

Lanaudière

Saint-Côme

$21,350

Quad Matawinie

Lanaudière

Saint-Côme

$101,125

Le Paradis du Quad Ouareau inc

Lanaudière

Chertsey

$102,319

Club de ski de fond La Tuque Rouge

Mauricie

La Tuque

$107,750

Quad Mauricie 2006

Mauricie

Trois-Rivières

$134,850

Club Quad Mégaroues Joliette

Lanaudière

Saint-Jean-de-Matha

$144,580

Énergie CMB

Mauricie

Trois-Rivières

$150,000

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci

Lanaudière

Notre-Dame-de-la-Merci

$151,850

Club quad Les Randonneurs

Lanaudière

Saint-Cuthbert

$153,250

Club de Motos-Neige du comté de Champlain inc.

Mauricie

Saint-Maurice

$154,750

Club Motoneige Armony inc.

Mauricie

Yamachiche

$160,000

Club de motoneigistes Manawan inc.

Lanaudière

Saint-Michel-des-Saints

$170,100

Club Quad Mékinac (2011) inc.

Mauricie

Lac-aux-Sables

$181,404

Club Moto-Neige St-Donat inc.

Lanaudière

Saint-Donat

$183,418

Club Royaume de la motoneige

Lanaudière

Saint-Zénon

$201,600