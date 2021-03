PM condoles loss of lives due to road accident in Gwalior, Madhya Pradesh

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to a road accident in Gwalior, Madhya Pradesh.

In a tweet, the Prime Minister said, “मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई सड़क दुर्घटना से अत्यंत दुख पहुंचा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”