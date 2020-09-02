Использование вольфрамового флюса для пайки

Для тех, кто работает с витражами, «паяльный флюс» – один из тех предметов, которые, как мы знаем, нам нужны, но о которых мы просто не любим говорить. Используем ли мы жидкость, пасту или гель, мы понимаем, что он делает, но мы действительно не знаем, как и почему. Сегодня я попытаюсь ответить на эти вопросы.

Вольфрамовый паяльный флюс не следует классифицировать по форм-фактору: жидкости, пасты или гели работают хорошо, и их выбор зависит от предпочтений. Добавление эмульгаторов может изменить форм-фактор, но на самом деле они не участвуют в значительной степени в химии, которая создает флюс.

Ниже перечислены типы флюсов:

Флюсы на кислотной основе:

эта категория флюсов включает бытовые флюсы, используемые в стекольных мастерских. Они содержат одно или несколько солевых соединений, обычно хлорид аммония или хлорид цинка, которые обладают высокой реакционной способностью с оксидами металлов на поверхности фольги. Эти флюсы также содержат сильную кислоту, такую как соляная кислота, в качестве агента.

Флюсы безопасности на основе канифоли:

Второй тип флюса, который является предпочтительным, изготавливается из определенных видов сосен, в частности, из сосновой смолы этих деревьев. Если мы перегоним его, мы получим «канифоль», которая представляет собой смесь мягких кислот и других соединений. Если вы когда-нибудь слышали о «канифольном припое», используемом в электронике, это то же самое, что обернуто припоем. Очистка легче с флюсом на основе канифоли, потому что он легко растворяется в воде.

Мягкие реставрационные флюсы:

Эти флюсы используются для реставрационных работ, в первую очередь свинец. У них высокий pH и, как следствие, мягче. К этой категории относятся олеиновая кислота и стеариновая кислота. Они могут быть хорошим выбором для начинающих, но обычно не рекомендуются для медной фольги.

Я надеюсь, что я извлек часть тайны из флюса для пайки вольфрамом, чтобы вы могли лучше понять, почему и как возникают витражи. Как всегда, всякий раз, когда вы работаете с вольфрамовым флюсом для пайки, вы должны работать в хорошо проветриваемом помещении, поскольку выделяемые пары могут вызвать проблемы с дыханием в будущем. Также, если ваша кожа контактирует с флюсом, хорошо промойте горячей водой с мылом.

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