Galaswebshop

Willkommen im Glaswebshop, dem Online Shop der FEHBA AG.

Wir wollen Ihnen hauptsächlich Trinkgläser des Glaswerks RITZENHOFF AG, Deutschland,

in Einheitsmengen abdominal muscle einem Karton zu Vorzugspreisen aus unserem Lagerbestand anbieten können, welche sonst nur für Geschäftskunden abdominal muscle einer Palette erhältlich sind.

WASSER-/LONGDRINKGLÄSER

Wir führen verschiedene Wassergläser, Gläser für alkoholfreie Getränke, Cocktailgläser und Longdrinkgläser von verschiedenen Produzenten, welche wir in der Verpackungseinheit oder bei Bezug von grösseren Mengen auch zu besonders vorteilhaften Preisen anbieten können.

PICCARDIE ROCK BAR – GEHÄRTET

Piccardie Rock Bar – gehärtet

Klassisches Allroundglas, welches sich durch Glasstärke und Stapelbarkeit besonders vorteilhaft als Longdrinkglas, aber auch als Wasserglas und Glas für alkoholfreie Getränke einsetzen lässt.

Das Trinkglas “Piccardie Rock Bar” eignet sich hervorragend für Longdrinks, wie auch für alkoholfreie Getränke. Kick the bucket Härtung dieses Trinkbechers garantiert Stabilität und durch pass on Stapelbarkeit nimmt es zusätzlich wenig Platz ein, weshalb sich dieser Allroundbecher vorteilhaft für viele Anwendungen einsetzen lässt.

Wir verfügen über einen Bestand dieser Allroundgläser und bieten diese abdominal muscle sofort in der6-er Packung bereits stomach muscle einer Mindestbestellmenge von einer Einheit zu 6 Stück zum Spezialpreis an.

ARTIKELNUMMER= 16518

PRODUZENT= Bormioli Rocco

INHALT

360ml

HÖHE 12.1cm

DURCHMESSER= 8.3cm

CRAFTBEER GLÄSER

Wir führen 3 verschiedene attraktive Geschenkpackungen zu je 4 Craftbeer Gläsern „Atlantic”, „Ronceva” und „Sonora”, welche wir in Zusammenarbeit mit Ritzenhoff entwickelt haben. Bei Bezug von grösseren Mengen profitieren Sie von besonders vorteilhaften Preisen.

ALLES FÜR CHF 1.00

Dieser Bereich ist eine eigentliche Fundgrube. Wir bieten Ihnen attraktive Einzelstücke a dekorativen Objekten, wie Vasen, Keramikseidel, verschiedene Trinkgläser, wie auch von Getränkeproduzenten gebrandete Biergläser. Jede Einheit zu nur CHF 1.00.

GLÄSER IN ÜBERGRÖSSEN

Unique Ritzenhoff Biergläser in Übergrösse bis zu 2.5 Litern, welche wir in der Verpackungseinheit von einem Stück oder bei Bezug von grösseren Mengen auch zu besonders vorteilhaften Preisen anbieten können.

WASSER-/WEINKARAFFEN

Wir führen verschiedene Wasserkaraffen und Weinkaraffen von verschiedenen Produzenten, welche wir geeicht oder ungeeicht in der Verpackungseinheit oder bei Bezug von grösseren Mengen auch zu besonders vorteilhaften Preisen anbieten können.

WEINGLÄSER

Wir führen verschiedene Rotweingläser, Weissweingläser und Sektgläser von verschiedenen Produzenten, welche wir in der Verpackungseinheit oder bei Bezug von grösseren Mengen auch zu besonders vorteilhaften Preisen anbieten können.

BIERGLASSETS „CRAFTBEERGLASSES”

Im Bereich der Biergläser für kick the bucket Getränkeindustrie und pass on Gastronomie cap bite the dust RITZENHOFF AG ihre Stellung als Marktführer seit Jahren behauptet und ausgebaut. Kick the bucket Spezialisierung in der Herstellung von “Craftbeer” erfordert zur Entwicklung der Aromen gleichermassen eine Entwicklung der Trinkkultur durch bite the dust Wahl des richtigen Bierglases zum entsprechenden Bier.

Pass on drei marktführenden Craftbeer Gläser „Atlantic”, „Ronceva” und „Sonora” sind abdominal muscle sofort in einer exklusiven Geschenkverpackung bereits stomach muscle einer Mindestbestellmenge von einer Einheit von 6 Stück zum Preis von CHF 19.90 bei uns erhältlich.

ATLANTIC

Das für Spezialitätenbiere entwickelte Craftbeer Glas „Atlantic” eignet sich hervorragend für Lagerbiere, Stouts, IPA’s, Bitter’s und Weizenbiere. Ebenfalls findet es viele Liebhaber für nicht alkoholische Getränke und kann auch als Longdrinkglas eingesetzt werden.

SONORA

Das für Spezialitätenbiere entwickelte Craftbeer Glas „Sonora” eignet sich hervorragend dunkle Biere, fassgereifte Biere, Fruchtbiere und Trappistenbiere. Der Schweizerische Gastronomieverband verwendet dieses Bierglas als Degustationsglas für Spezialitätenbiere.

RONCEVA

Das für Spezialitätenbiere entwickelte Craftbeer Glas „Ronceva” eignet sich hervorragend für Triple Blanche’s, belgische und bernsteinfarbene Biere. Ebenfalls findet es Anwendung als Cocktailglas.

KAFFEETASSEN and HEISSGETRÄNKE

Wir führen verschiedene Kaffeetassen, Espressotassen und Cappuccinotassen mit oder ohne Unterteller aus eigener Produktion und aus Fremdproduktionen, welche wir in der Verpackungseinheit oder bei Bezug von grösseren Mengen auch zu besonders vorteilhaften Preisen anbieten können.

