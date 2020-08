Apa Itu Antivirus Smadav Sih? Ini Nih

Key Smadav Pro – Smadav adalah antivirus protesis pada negeri yg dikhususkan buat mengatasi & membersihkan virus-virus personal komputer yg menyebar pada Indonesia. anti virus ini diniali sanagt cocok bagi pengguna personal komputer lokal terbukti menggunakan kemampuannya pada mengenali hampir 90 % Virus yg berada pada Indonesia.

Nama Smada diambil menurut singkatan nama sekolah pembuatnya, yaitu sma negeri dua palangka raya , Kalimantan Tengah, sedangkan AV adalah singkatan menurut antivirus.

Smadav dibentuk sang Zainuddin Nafarin dalam tahun 2006 ketika masih berstatus menjadi anak didik kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri dua Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berkat perkenalannya menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic pada laboratorium personal komputer sekolahnya. Pengembangan Smadav sempat tertunda dampak kesibukannya pada bidang akademis sampai tahun 2008 ketika dia mulai kuliah pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Fungsi primer antivirus smadav

Proteksi tambahan buat personal komputer Anda, 100% kompatibel menggunakan antivirus lainnya!

Best USB Antivirus (Proteksi Total USB Flashdisk)

Best for offline use (nir perlu update terlalu sering)

Cleaner & tools buat membersihkan virus

Keungulan & kelemahan antivirus smadav

Keunggulan

Smadav Mampu membunuh Virus Lokal

Bisa pada barengi atau digabungkan menggunakan antiviru lain

Merupakan flash disk security yg bagus !

Smadav Cocok bagi pengguna Offline

Smadav PRO yg murah

Kekurangan Smadav

Tidak sanggup atau nir lihai pada mengatasi virus luar. Lantaran Smadav merupakan antivirus lokal maka beliau nir terlalu lihai pada mengatasi virus luar.

Menu dalam smadav

Scaner Menscan seluruh data personal komputer supaya terhindar menurut virus

Protect Menampilkan apakah smadav aktif / nir dan menampilkan daftar virus

Tools Terdapat fitur-fitur smadav misalnya smadlock,process, manager,sistem editor,win force & one virus by user :

Sumber: peri tekno .