Connaissez-vous les commutateurs de détection?

Le commutateur du détecteur est connecté à d’autres composants du circuit pour détecter les paramètres du composant ou du circuit (tels que le courant, la tension, etc.). Le commutateur du détecteur a une fonction de détection. Le commutateur du détecteur nécessite une source d’alimentation externe pour fonctionner. Le commutateur de détection peut être utilisé par de nombreux fournisseurs de terminaux, principalement avec la fonction de détection.

Interrupteur détecteurfonctionnalités:

1. Petite taille, poids léger et haute précision.

2. Longue durée de vie, faible résistance, plus de choix de force de fonctionnement.

Les commutateurs de détection sont largement utilisés dans les automobiles / locomotives, les équipements de télécommande, les machines d’ingénierie et les équipements de communication, les systèmes de navigation et les systèmes audio de voiture.

Unionwell s’engage à produire toutes sortes de micro-interrupteurs étanches, micro-interrupteurs scellés, micro-interrupteurs automatiques, micro-interrupteurs, micro-interrupteurs de base et interrupteur de détection. En tant qu’usine de micro-interrupteurs professionnelle en Chine, nous avons établi des relations de coopération à long terme avec des clients de renommée mondiale dans le domaine de l’automobile et de l’électroménager.

