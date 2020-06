Les nombreux avantages du plasma marin de Biovie

France 17.06.2020. Le plasma marin aide notre corps à combler les carences, à retrouver son équilibre afin de pouvoir faire face aux agressions. Le plasma marin est également très important à des fins de prévention et la meilleure partie est qu’il n’est pas toxique du tout. Le mérite de la découverte du plasma marin revient à «René Quinton». Il croit que la vie a une origine marine, qu’il l’a prouvé scientifiquement. L’eau de mer a une composition chimique très similaire à celle du plasma sanguin, c’est pourquoi elle est si bénéfique pour les êtres vivants. Afin d’optimiser l’absorption des minéraux de l’eau de mer, la récolte s’effectue dans un lieu bien précis: la collecte de l’eau de mer s’effectue en haute mer, dans des lieux privilégiés par leur grande stabilité dans la composition des minéraux, sites où les courants marins maintiennent l’eau de mer parfaitement propre et avec une salinité constante, où se forment les tourbillons marins.

Le plasma marin de Biovie est formé par les grandes concentrations de plancton, le deuxième maillon le plus important de la chaîne alimentaire de la Terre, avec les plantes. En effectuant la collecte dans ces lieux, l’eau de mer contient tous les minéraux et oligo-éléments de manière organique et biodisponible. Le plasma marin est un excellent nutriment pour le corps car il contient tous les minéraux et oligo-éléments de manière organique et biodisponible. Cette eau de mer est ensuite conditionnée en sachet en cartons de 3, 11 et 20 litres en carton plus polyéthylène spécial haute densité pour le contact alimentaire. Le plasma marin sain et pur de Biovie est formé par du plasma marin hypertonique microfiltré à froid à 0,20 selon les recommandations de René Quinton, célèbre naturaliste.

Le Biovie propose également des cours de cuisine crue et d’autres formations pour partager des connaissances et des compétences qui améliorent la santé et la vie. Diverses recettes, modules de formation, compétences culinaires et autres sessions connexes sont fournis pour améliorer et perfectionner les compétences culinaires. Ces cours de cuisine améliorent les compétences et détaillent les multiples usages ainsi que les multiples techniques de cuisson de tous les produits sains. Pour plus de détails, visitez: https://www.biovie.fr/plasma-marin