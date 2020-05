Kredit Beantragen

Wo kann man einen günstigen Kredit in der Schweiz beantragen?

Wo kann man einen günstigen Kredit in der Schweiz beantragen? Das ist oft leichter gesagt als getan. Denn das Angebot ist nahezu unendlich: Privatkredite bei Schweizer Banken, günstige Online-Sofortkredite oder Konsumkredite bei Privatpersonen – nur eine kleine Aufzählung, die einem die Wahl zur Qual macht. Egal, ob sie einen Privatkredit, Ihr Eigenheim oder einen Kredit für Ihr Auto brauchen, sind einige Dinge zu beachten.

Wenn Sie in der Schweiz einen Privatkredit beantragen sollten Sie sich vorab gut informieren und absichern. Beim Aufnehmen eines Kredits spielen die folgenden Aspekte eine wichtige Rolle:

1. Risiken einer Überschuldung kennen und sich absichern, falls sich die eigene Situation als Kreditnehmer verändert (z. B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Scheidung, Familiengründung etc.)

2. Marktbegebenheiten vor bzw. während der Laufzeit eines Kredits kennen und gegebenenfalls nach günstigeren Kreditanbietern suchen

3. Kreditfähigkeit/Bonität

Wünschen Sie weitere Informationen zur Kreditaufnahme oder Kreditablösung in der Schweiz?

