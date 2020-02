Luminara Eventos assume o parque de esportes off-road SP Race Park

A Luminara e Allzecon, empresas que em 2019, gerenciavam a gestão e realização de eventos do SP Race Park, Jarinu, SP, em conjunto com a Federação Paulista de Motociclismo resolveram em comum acordo, desfazer o contrato de parceria no SP Race Park e o da organização os eventos off-road da Federação Paulista de Motociclismo, a partir de janeiro de 2020.

Nos termos do novo contrato ficou estabelecido que a Luminara ficará como única responsável pela gestão, administração e organização dos eventos esportivos do SP Race Park e se desassocia do contrato com a Federação Paulista de Motociclismo.

Por sua vez a Allzecon, do empresário Percival Nascimento, não participa mais da gestão do SP Race Park, ficando responsável pelo contrato com a Federação Paulista de Motociclismo para comercializar e promover os eventos esportivos em todo o estado, com a opção de realizar etapas desse calendário no espaço do SP Race Park.

Criado em junho de 2019, o SP Race Park oferece estrutura com pistas para a prática de diversas modalidades fora de estrada, além de área de estacionamento, arquibancada natural com praticamente 100% de visão da pista de motocross, boxes com instalação elétrica e hidráulica, lava moto, sanitários, praça de alimentação, wifi e áreas destinadas para camping e convivência.

Estrada Municipal Xisto Valter Bernucci, Jarinu – SP.