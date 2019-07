Bänkskärm för skola

Akustikhjälpen

Akustikhjälpen kan erbjuda dig hjälp om du inte vet vad du ska välja. När det kommer till akustik så är det många faktorer som spelar in. Hur mycket fönster finns det? Vilket material är det på väggarna? Vad har du för tak? Med mera.

Därför har vi startat en tjänst för att hjälpa dig i ditt val av absorbenter. Det du gör är att du tar kort på lokalen och skickar in till oss så återkommer vi med ett förslag till dig. Detta är en helt kostnadsfri tjänst.

Ju fler kort du skickar desto bättre kan vi hjälpa dig.

Har du inga egna bilder att använda så kan du kolla i vårat galleri eller på Pixabay.com där finns mängder av bilder som man kan använda till absorbenter.

Skicka ett mail till support@silentdecor.com med dina bilder eller använd kontaktformuläret här under.

Allmänna Villkor

Våra priser

Alla våra priser är angivna i svenska kronor och inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Betalning

Betalning sker genom vår partner Klarna och ni kan välja på kortbetalning, faktura eller delbetalning. Vi kan även fakturera efter leverans men endast till företag/kommun.

Leveranstider

Normal leveranstid är ca 2 veckor för standardstorlekar. Vid specialstorlekar är leveranstiden 2-4 veckor.

Leverans utomlands

Kontakta oss om du önskar leverans till annat land så ordnar vi det.

Säkerhet och sekretess

Silentdecor.com garanterar att aldrig lämna ut personuppgifter eller e-postadresser till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t ex polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Läs gärna mer här

Returvillkor/reklamationer

När du beställer en akustiktavla med eget tryck eller med specialstorlek tillverkas den för din räkning. Det innebär att vi inte kan ta emot akustiktavlan i retur och ångerrätt gäller ej. Blir det något fel av oss eller fraktbolag så ersätter vi det. Vi skickar alltid korrektur till dig på egna bilder för godkännande. Vid köp av tavlor ur vårt sortiment och med standardstorlekar tillämpar vi 14 dagars returrätt. Varan skall i detta fall vara i oförändrat skick. Du står för returfrakt och vi återbetalar varans värde.

Övrigt

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Silentdecor.com kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende, verklig färg eller beskaffenhet.

Har ni några andra frågor så kontakta oss här.

Våra kontakt uppgifter är:

Silent Decor Sweden AB, Ljungrydavägen 131-12, 29372 Jämshög

support@silentdecor.com

0708934393 eller 0708937543

