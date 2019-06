Wiem, wiem, czuję, że jestem na to za późno, a Sneakersy Gucci Ace są w tym momencie prawie tandetne, ale… mam też wrażenie, że te piękności są tu po to, by pozostać na długo. tanie gucci kosmetyczny futeral

Chciałem spróbować. Ponieważ jestem ogólnie dziewczyną sneakerów i mam wiele różnych par prostych białych kopnięć, które noszę non-stop, decyzja o tej wspaniałej, ale drogiej parze była dla mnie łatwa do zrobienia. Zignorowałem je najdłużej, ale potem zatrzymałem się w lokalnym sklepie Gucci i wypróbowałem je z ciekawości. Chciałem wiedzieć, co w nich jest, co sprawia, że ​​każde modne serce bije szybciej? Wiedziałem już, że czasami ciekawość może być zła dla mojego konta bankowego ;-). I tak właśnie było. Nie tylko są bardzo piękne z wieloma wzorami do wyboru, ale są również bardzo wygodne .. zakochałem się tam. Uwaga dodatkowa: jeśli chcesz je kupić online, zmniejsz rozmiar przynajmniej o jeden rozmiar. Właściwie zmniejszyłem półtora rozmiaru. Zwykle 38,5 w włoskich butach, dostałem tę parę w 37. Moje są w najprostszym, ale już klasycznym stylu z haftem pszczół. Ta wspaniała, całkowicie skórzana, bardzo lekka para butów stała się moim ulubionym produktem na lipiec. Robię wymówkę, żeby nosić je prawie ze wszystkim w mojej letniej szafie. Dlatego dla mnie osobiście warto je kupić. Ponieważ są one rodzajem buta do stwierdzenia, lubię, aby wszystko inne w moim wyglądzie było bardzo czyste i proste. Tutaj stylizuję je na moją czarną koszulkę H&M i białe szorty Diane von Furstenberg. Mam też na sobie mój stary mini plecak Falabela od Stelli Mccartney i pas Gucci. Po prostu dodaj parę fajnych odcieni, a sportowy, elegancki wygląd weekendu jest gotowy.

Gucci Ace są elementem inwestycyjnym. Jeśli podoba Ci się wygląd, ale nie chcesz wydawać na nie zbyt dużo, znalazłem poniżej kilka świetnych, niedrogich opcji. Dużo miłości. Pokój.