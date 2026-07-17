Live: आत्मनिर्भर भारत के लिए आज बड़ा दिन, हरियाणा से बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जींद की धरती इतिहास से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आज बड़ा दिन है.

PM मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. PM मोदी ने बताया कि जींद से सोनीपत तक चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन है. भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित होने के साथ-साथ मेक इन इंडिया का भी एक सफल उदाहरण है.



Happy to be in Jind. Speaking at the launch of projects that strengthen clean mobility, connectivity, healthcare and cultural heritage. Together, they will improve ‘Ease of Living’ and accelerate Haryana’s development. https://t.co/6DwHX6g4gF — Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2026

बता दें, ये ट्रेन जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी. इस खास ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने वाले कई सुरक्षा सिस्टम लगाए गए हैं.

हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मेरे लिए जींद आना पुरानी यादों को फिर से जीने जैसा है. उन्होंने जींद में संबोधन के दौरान अमेरिका-ईरान युद्ध का जिक्र भी किया. PM ने कहा कि इस जंग से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होता है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि होर्मुज के पूरे क्षेत्र में ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है. इस समुद्री रास्ते से भारत में बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस आती है. लेकिन पिछले तीन-चार महीनों से यह रास्ता लगातार युद्ध का मैदान बन चुका है और संकटों से घिरा हुआ है.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर 2014 से पहले ऐसी स्थिति आती, तो हिंदुस्तान का रेलवे काम पूरी तरह ठप पड़ जाता. क्योंकि उस समय देश का बड़ा हिस्सा ऐसा था, जहां हमारी ट्रेनें केवल डीजल से ही चलती थीं.

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