natale,-cambia-tutto-sul-meteo:-avviata-la-svolta-verso-il-freddo

Qualcosa si è mosso. Anzi, più di qualcosa. L’Alta Pressione sta davvero mollando gli ormeggi e il primo, deciso cambio di passo della stagione è ormai sotto gli occhi di tutti, con un peggioramento severo che ha preso avvio tra Sardegna e Nordovest e che, ora dopo ora, si sta estendendo altrove.

Piogge intense, a tratti insistenti. In queste ore le precipitazioni stanno interessando gran parte del Centro-Nord, senza dimenticare Sicilia e Calabria ionica, mentre l’atmosfera ha già cambiato faccia, odore, consistenza. Insomma, non è il classico passaggio rapido.

Alla base di questo ribaltone c’è un ampio affondo depressionario nord-atlantico che ha puntato l’Europa occidentale, favorendo – come da attese – la nascita di una struttura di bassa pressione di matrice afro-mediterranea. Ed è proprio qui che si concentrano le maggiori incertezze: traiettoria e intensità restano ancora da definire nel dettaglio, con effetti sull’Italia che andranno valutati passo dopo passo. Prudenza, quindi. Ma senza minimizzare.

Il punto centrale, quello che conta davvero, è un altro. Questo cambiamento non sembra affatto transitorio. Al contrario, tutto lascia pensare a una svolta di una certa consistenza, destinata ad accompagnarci fino a Natale e, con buone probabilità, anche oltre.

I modelli matematici, in effetti, continuano a proporre un nuovo peggioramento proprio nel cuore della settimana natalizia. Una fase perturbata più organizzata, capace di coinvolgere gran parte delle regioni e accompagnata da un generale calo delle temperature, finalmente su valori più consoni al periodo. Nulla di eclatante nell’immediato, ma un ritorno a sensazioni più invernali sì.

Vale la pena soffermarsi sulla ricollocazione delle grandi strutture bariche sullo scacchiere europeo. L’ondata di maltempo attuale viene pilotata da un affondo depressionario di natura polare-marittima sull’Europa occidentale, a sua volta legato a un tentativo di espansione verso nord dell’Alta Pressione delle Azzorre. Un gioco di incastri, delicato ma eloquente.

Subito dopo, dalle elaborazioni modellistiche emerge l’isolamento di una figura anticiclonica sul Nord Europa. Una mossa tutt’altro che banale, perché favorirebbe lo scivolamento di una massa d’aria gelida lungo la fascia orientale del Vecchio Continente. Segnali già intravisti nei giorni scorsi e ora sempre più coerenti tra loro.

Ed è qui che lo sguardo va oltre Natale. L’aria gelida, subito dopo le festività, potrebbe infatti insinuarsi sotto l’Alta Pressione Scandinava e puntare con decisione verso ovest. Stabilire oggi l’esatta traiettoria – ammesso che l’irruzione venga confermata – è operazione complessa, diciamolo. Tuttavia alcuni importanti centri di calcolo internazionali iniziano a vedere un coinvolgimento dell’Europa centrale e, almeno in parte, del Mediterraneo centro-occidentale.

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, tra Natale e Capodanno potremmo assistere a un’ondata di freddo di tutto rispetto, capace di riportare la neve a quote basse o addirittura bassissime. Uno scenario pienamente invernale, coerente con il trend che da tempo si intravede e che, a questo punto, potrebbe riguardarci anche piuttosto da vicino.

Da qui a Natale, inutile dirlo, saranno decisive le conferme sull’evoluzione delle figure bariche. Solo dopo si potrà entrare nei dettagli previsionali. Per ora, però, il segnale è chiaro: l’inverno ha iniziato a bussare sul serio.

Crediti e fonti internazionali:

Dati e analisi basate su elaborazioni dei modelli ECMWF (Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine) – https://www.ecmwf.int – e NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) – https://www.noaa.gov.

