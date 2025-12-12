meteo,-verso-un-cambio-netto:-dalla-prossima-settimana-tornano-pioggia-e-neve

Ancora avvolti dall’anticiclone, sì, ma con quella sensazione – quasi fisica – che la quiete stia per incrinarsi. Basta osservare le carte per capire come la stabilità, così testarda da giorni, cominci a mostrare le prime crepe. L’aria si farà meno immobile, il cielo meno impeccabile. E tutto per via di una bassa pressione che, passo dopo passo, andrà formandosi tra Spagna e Marocco, puntando poi il Mediterraneo centrale. La vera svolta è attesa all’inizio della nuova settimana.

La dinamica atmosferica: una saccatura decisiva

Ad affondare il colpo sarà una saccatura atlantica diretta verso l’Europa occidentale. Proverà a spingersi verso levante, frenata dall’anticiclone che ha occupato la scena per gran parte del mese. In effetti la saccatura non viaggerà sola: finirà per agganciare una depressione già attiva sul Marocco, trasformandola in un ciclone afro mediterraneo profondo, alimentato da contrasti termici notevoli – quelli che spesso fanno la differenza.

Nel frattempo l’anticiclone arretrerà verso est. Basterà questo scivolamento, apparentemente minimo, per permettere al vortice di lambire l’Italia e avviare un peggioramento più ampio del previsto. Le prime piogge arriveranno in Sardegna già da Lunedì 15, aprendo una fase molto diversa da quella vissuta finora.

Piogge, temporali e un meteo finalmente più dinamico

Da Martedì 16 la perturbazione entrerà davvero nel vivo, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia. Piogge più estese, temporali localmente intensi, correnti meridionali instabili che tenderanno a far montare le nubi come in una tipica giornata autunnale, nonostante il calendario. E qualcuno potrebbe chiedersi: non era un dicembre tranquillo? Ecco, non proprio.

Non sarà solo questione di pioggia. Il peggioramento raggiungerà il Nord-Ovest, dove il freddo intrappolato nei bassi strati potrà trasformare parte delle precipitazioni in neve. In Piemonte, soprattutto nel cuneese, i fiocchi potrebbero scendere fino a quote basse, mentre l’entroterra ligure centro-occidentale potrebbe ritrovarsi sotto una spolverata invernale, di quelle che sorprendono più per atmosfera che per accumuli.

Un cambiamento che pulisce l’aria, ma forse di breve durata

Questa fase perturbata spezzerà la lunga immobilità anticiclonica. Era ora, verrebbe da dire. L’aria tornerà a muoversi, gli inquinanti – soprattutto in Val Padana e nelle grandi città – verranno dispersi da piogge e ventilazione più vivace. È un beneficio spesso sottovalutato, quasi invisibile, ma fondamentale.

Resta però un punto delicato: l’anticiclone non mollerà completamente la presa. La depressione, posizionata a ovest dell’Italia, tenderà infatti a sprofondare verso sud, allontanandosi e limitando così la portata del peggioramento sulle regioni più orientali. Insomma, una parentesi perturbata che potrebbe rivelarsi rapida, quasi mordi e fuggi.

Uno sguardo oltre: Natale ancora incerto

Non è escluso che nella seconda parte della prossima settimana l’alta pressione torni a dominare, con effetti che potrebbero estendersi fino a Natale. Le tendenze per le festività restano però complesse, intrecciate, difficili da sciogliere con una previsione netta. Ci si arriverà per gradi, seguendo giorno per giorno l’evoluzione dei modelli.

Articolo elaborato sulla base degli aggiornamenti forniti dai modelli internazionali ECMWF e NOAA – GFS, interpretati per l’analisi e la previsione dell’evoluzione meteo.

