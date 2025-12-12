l’anticiclone-domina-la-scena,-ma-spunta-un-cambiamento

Da giorni ormai l’Italia vive sotto lo stesso copione: l’anticiclone africano continua a imporsi con una tenacia quasi ostinata, regalando stabilità sì, ma anche un quadro atmosferico molto più sfaccettato di quanto sembri a prima vista. E, diciamolo, l’apparente tranquillità nasconde differenze notevoli da regione a regione.

Sul Nord, soprattutto sulla Pianura Padana e lungo le coste di Liguria e Toscana, l’aria resta ferma. Immobile. Una sorta di coperchio che trattiene tutto: nebbie fitte la mattina, foschie che non mollano e nubi basse che si trascinano fin verso sera. La scena è sempre la stessa, un grigio che sgrana lentamente solo nelle ore centrali ma che, nel frattempo, peggiora la questione più insidiosa di tutte: lo smog intrappolato dai bassi strati e mai davvero rimescolato.

Ben diverso lo scenario sulle Alpi e sul resto del Centro e del Sud, dove l’atmosfera sembra quasi un’altra stagione. Il sole scalda, il cielo è limpido, l’aria si muove più liberamente. Temperature che ricordano l’inizio della primavera, un contrasto netto che sorprende ogni volta che si guardano le carte meteo – e che, in effetti, stona con l’inverno che dovrebbe avanzare.

Le conseguenze sulla qualità dell’aria

Non stupisce che proprio le regioni settentrionali siano quelle più penalizzate. L’inversione termica, ormai radicata, peggiora giorno dopo giorno la qualità dell’aria. Le polveri sottili si accumulano senza freni e il risultato è evidente: chi soffre di problemi respiratori o cardiovascolari sente la fatica già al primo passo all’aperto.

La visibilità resta bassa per molte ore. Un velo lattiginoso che copre tutto, trasformando il paesaggio in un quadro smorzato, con qualche miglioramento solo nel pomeriggio quando il sole, ostinato, apre spiragli nella coltre umida.

E poi c’è il resto dell’Italia, con la solita doppia faccia dell’anticiclone: cieli blu, aria gradevole, pomeriggi quasi tiepidi. Un contesto bello da vivere – inutile negarlo – ma che conferma quanto questa fase di alta pressione sia più intensa e più lunga del normale andamento stagionale.

Possibili novità nei prossimi giorni

Il fine settimana scorrerà senza particolari colpi di scena. Stabilità ancora protagonista, temperature ancora sopra la media. La solita storia, insomma. Eppure all’orizzonte qualcosa si muove, un dettaglio che non sfugge agli aggiornamenti dei modelli.

Da martedì 16 una perturbazione potrebbe scivolare verso il Mediterraneo, portando finalmente un po’ di pioggia su Sicilia e Sardegna, due regioni che stanno vivendo un periodo davvero arido. Una boccata d’acqua attesa, quasi necessaria.

Resta però l’incognita principale: questa fase instabile riuscirà a risalire verso il resto della penisola? Al momento non c’è certezza, ma gli indizi di un’atmosfera meno bloccata ci sono. Piccoli segnali, certo, ma abbastanza per far pensare che l’anticiclone potrebbe non essere eterno. Forse, molto presto, l’inverno tornerà a bussare davvero.

