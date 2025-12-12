inverno-2025-2026:-quali-eventi-atmosferici-servono-per-una-stagione-da-record

Capita spesso, quando si parla di Inverno, di inseguire scenari estremi. Eppure, per trasformare l’Inverno 2025-2026 in una stagione davvero da record, servirebbero condizioni meteo climatiche fuori dal comune. Non per forza tre mesi di gelo continuo – basterebbe un episodio gelido autentico, quello capace di lasciare il segno. Oppure una serie di irruzioni artiche ravvicinate, di quelle che riportano neve abbondante a quote insolitamente basse e che, inutile dirlo, restano scolpite nella memoria collettiva.

E poi c’è l’altra faccia della medaglia. Un record può arrivare anche dall’estremo opposto: un’Alta Pressione ostinata, quasi caparbia, e anomalie termiche positive molto marcate. Uno scenario che suona familiare, fin troppo. Per superare i già numerosi primati recenti servirebbero non solo lunghi periodi anticiclonici, ma temperature ancora più alte della media, soprattutto in una stagione che dovrebbe per definizione portare freddo.

Tra le ipotesi, quella più probabile

In molti – diciamolo senza girarci attorno – punterebbero proprio sulla persistenza dell’Alta Pressione. Del resto l’attuale fase anticiclonica ci sta già accompagnando da giorni, come se volesse chiarire da che parte intende stare. Eppure il tempo cambia, sempre. E la sensazione è che stia per farlo in modo netto, quasi brusco.

Un cambiamento che potrebbe diventare decisivo per la seconda metà del mese e, con una certa audacia, anche per l’avvio di Gennaio. Le manovre atmosferiche alle alte latitudini stanno infatti suggerendo una fase più dinamica, meno ingessata rispetto agli Inverni precedenti.

L’atmosfera quest’anno parla un’altra lingua

Siamo ancora in pieno d’opera, e scegliere quale scenario prevarrà è complicato – forse impossibile, ora come ora. Ma una certezza c’è: l’atmosfera quest’anno sembra avere un’impostazione diversa. La presenza di La Niña, di per sé non inedita, assume un peso differente quando si combina con una QBO negativa. Una combinazione che mancava da parecchio e che, come spesso accade, non passa inosservata.

Non sorprende quindi che il Vortice Polare abbia già mostrato segni di debolezza. Disturbi importanti, quasi precoci. E non sorprende aspettarsi, nelle prossime due settimane, un possibile nuovo riscaldamento stratosferico. Alcune proiezioni modellistiche – ECMWF e NOAA in primis – continuano a lasciar intravedere un eventuale split, la rottura del Vortice in più parti. Eventualità rara ma mai da escludere.

Uno scarto improvviso verso l’inverno vero?

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, ecco che l’Inverno potrebbe cambiare passo all’improvviso. Una sorta di scatto secco, inatteso, capace di trascinarci dentro ondate di freddo che, osservando la situazione attuale, sembrano appartenere a un altro mondo. O a un altro tempo.

E qui torniamo al punto di partenza. Per fare davvero la storia l’Inverno 2025-2026 ha bisogno di cambiamenti importanti. Con un pizzico di fortuna potremmo persino ritrovarci a registrare record di freddo; senza, potremmo affrontare l’ennesima stagione tiepida, quasi una Primavera anticipata sotto mentite spoglie.

La vera eccezione? La normalità

Alla fine ciò che conta sono gli eccessi, nel bene e nel male. Eppure basterebbe un Inverno normale – sì, proprio normale – per risultare insolito. Paradossale ma vero. Perché oggi la normalità è diventata l’eccezione, mentre gli estremi non ci stupiscono più.

La falsa partenza stagionale affievolisce le speranze, è inevitabile. Ma l’atmosfera, a volte, sa sorprendere quando ormai la fiducia sembra essere scivolata via.

Crediti:

Dati e proiezioni: ECMWF, NOAA

