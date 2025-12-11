la-prossima-settimana-segna-la-svolta:-pioggia-in-arrivo,-ecco-zone-e-date

Da giorni l’alta pressione tiene tutto fermo, quasi immobile. Eppure, osservando con un po’ di attenzione le mappe, si nota quella linea sottile – il momento in cui qualcosa si incrina. A metà mese, infatti, la stabilità comincia a vacillare per via di una bassa pressione in formazione tra Spagna e Marocco. Basta un accenno, un cedimento appena percepibile, ma che racconta già la storia di ciò che verrà.

Dall’oceano, intanto, una saccatura atlantica affonda verso l’Europa occidentale e prova a spingersi più a est, incastrandosi contro l’anticiclone che domina l’area mediterranea. Questa manovra – un po’ goffa, un po’ insistente – finisce per agganciare una depressione già presente sul Marocco, pronta a trasformarsi in un vero ciclone afro mediterraneo. Succede spesso in questo periodo, e ogni volta sembra un film già visto, ma con dettagli sempre diversi.

Dove inizierà il peggioramento

A quel punto, l’anticiclone cederà terreno proprio sul suo bordo orientale. Non crolla all’improvviso, sia chiaro, ma si lascia spingere quel tanto che basta per consentire al vortice di avvicinarsi all’Italia. Il risultato? Un peggioramento che dovrebbe comparire da Martedì 16, soprattutto sui settori più occidentali della Penisola. Le due Isole Maggiori saranno le prime a vedere il cielo cambiare colore.

Piogge e temporali torneranno a far rumore, prima timidamente sul Tirreno, poi forse anche al Sud. E il Centro? E il Nord? Anche questa volta sembrano ai margini, con effetti molto più deboli, se non del tutto assenti. La traiettoria bassa del ciclone tenderà infatti a scivolare verso il Nord Africa, lasciando gran parte d’Italia nel limbo tra nuvole e un sole incerto.

Anticiclone in pausa, inverno ancora no

Il maltempo arriverà, sì, ma dentro un contesto mite. L’aria non riuscirà a rinfrescarsi davvero e le temperature resteranno superiori alla media, persino nei luoghi dove tornerà la pioggia. Solo le alture sperimenteranno un calo termico più evidente, dopo giorni segnati da un caldo decisamente anomalo per dicembre.

E l’inverno? Quello vero, quello che molti attendono? Ancora lontano. Non è affatto scontato che l’alta pressione venga scalzata con decisione. C’è persino l’ipotesi che il vortice sia costretto a scendere ancora più a sud, costringendo l’anticiclone a riprendersi facilmente la scena italiana. Un copione già visto, insomma.

Secondo le tendenze, bisognerà attendere attorno al 20 dicembre per cogliere segnali più chiari: le correnti atlantiche potrebbero abbassarsi di latitudine e rendere il meteo più dinamico, ma al momento sono solo indizi sparsi, quasi sussurrati.

E allora? Per il vero ritorno dell’inverno si guarda più avanti, verso fine anno. Forse – e il condizionale resta d’obbligo – il periodo natalizio potrebbe riportare freddo artico e condizioni più tipiche della stagione. La ripartenza, quella seria, potrebbe arrivare proprio lì, tra un cenone e un giorno di festa. Vedremo.

Articolo sviluppato sulla base degli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali ECMWF ed GFS.

