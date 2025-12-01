fiat-500x,-sconti-shock,-sull’inveduto

Un 2026 decisivo per FIAT

Per FIAT il 2026 si prepara a essere un anno delicato, quasi un banco di prova. A Mirafiori è appena partita la produzione della nuova 500 Hybrid, modello chiamato a rilanciare lo storico impianto torinese. La notizia più significativa? L’assunzione di 400 nuovi lavoratori. Non accadeva dagli Anni Novanta che un gruppo così numeroso venisse inserito nello stabilimento: un segnale incoraggiante per tutto il settore automotive italiano.

Ma non è tutto. La casa torinese è pronta a lanciare anche due nuovi SUV: la Grizzly e la Panda Fastback, entrambi prodotti nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, dove il gruppo ha investito cifre enormi negli ultimi anni.

Nel frattempo, un modello ormai “di vecchia guardia” torna improvvisamente al centro della scena grazie a una serie di sconti clamorosi appena annunciati dai concessionari statunitensi.

Fiat 500X: fino a 14.000 dollari di sconto negli Stati Uniti

Sì, avete letto bene: negli USA, alcuni concessionari stanno applicando sconti fino a 14.000 dollari sulla Fiat 500X. Una cifra che, tradotta in euro, supera tranquillamente i 12.000 euro.

Il paradosso è che la produzione della 500X è terminata da anni. Eppure, diversi esemplari sono ancora “parcheggiati” nei magazzini. Il caso più eclatante arriva da un rivenditore di Gaithersburg, in Maryland, che ha ancora 10 vetture invendute.

I modelli più economici sono le 500X Pop del 2023, il cui prezzo è precipitato a 20.999 dollari. Lo sconto applicato? Ben 12.786 dollari rispetto al listino originario di 33.785 dollari, cifra che evidentemente non aveva convinto la clientela americana.

Anche l’allestimento Sport ha subito un taglio enorme: dalle precedenti 35.865 dollari si scende ora a 21.999 dollari, grazie a uno sconto da 13.866 dollari. Un ribasso tale da trasformare la 500X in una delle proposte più competitive della sua fascia… almeno sulla carta.

Un’occasione vera, ma con un’incognita

La 500X non è più acquistabile in Italia, dove è stata sostituita dalla nuova 600, e il modello rimasto negli Stati Uniti rappresenta un’occasione interessante per chi cerca un’auto compatta, ben accessoriata e dal prezzo ora davvero accessibile.

Il problema? Nonostante i maxi-sconti, non è affatto certo che i concessionari americani riusciranno a liberarsi delle rimanenze. La clientela statunitense, infatti, sembra aver già spostato l’attenzione su modelli più recenti o su offerte ritenute più appetibili.

Per ora, però, una cosa è chiara: gli sconti sulla Fiat 500X sono tra i più alti mai registrati sul mercato USA. E per qualcuno potrebbero rivelarsi un affare irripetibile.

Dati e analisi del settore:

Stellantis – Fiat USA

L’articolo Fiat 500X, sconti shock, sull’inveduto proviene da DIRETTA METEO.