London Fashion Week Presented by Clearpay February 2022 Provisional Lineup







We are excited to announce the provisional lineup for LFW February presented by Clearpay, taking place Friday 18th to Tuesday 22nd February 2022. The hybrid digital-physical schedule will continue to incorporate catwalk shows, presentations, appointments, and events throughout London, as well as digital content available on the Official Digital Hub, londonfashionweek.co.uk.





PHYSICAL





16Arlington, Ahluwalia, ASAI, Banshee of Savile Row, Bethany Williams, Bora Aksu, Carlota Barrera, Central Saint Martins MA Fashion, Charles Jeffrey LOVERBOY, Conner Ives, DANIEL w. FLETCHER, David Koma, Dear Frances, DI PETSA, Dilara Findikoglu, EDELINE LEE, EDWARD CRUTCHLEY, EFTYCHIA, EIRINN HAYHOW, Elleme, Emilia Wickstead, ERDEM, FASHION EAST, FEBEN, Feng Chen Wang, HALPERN, Helen Anthony, HELEN KIRKUM, Huishan Zhang, IA London, INGRID KRAFTCHENKO, JORDANLUCA, Kaushik Velendra, KNWLS, KWK by KAY KWOK, Labrum London, London College of Fashion, UAL, LYPH, Mainline:RUS/Fr.CA/DE, Margaret Howell, Mark Fast, Matty Bovan, Molly Goddard, Nensi Dojaka, NEOUS, NICHOLAS DALEY, On|Off, Paolo Carzana, PAUL & JOE, Paul Costelloe, Per Götesson, POSTER GIRL, Preen by Thornton Bregazzi, RAY CHU, Rejina Pyo, Richard Quinn, RIXO, ROBYN LYNCH, ROKER, ROKSANDA, S.S.DALEY, SAUL NASH, SCOTT HENSHALL, Simone Rocha, SOHUMAN, Stefan Cooke, Stephen Jones Millinery, Temperley London, TOGA, yuhan wang, Yuzefi





DIGITAL





16Arlington, 8ON8, ACCIDENTAL CUTTING, Ahluwalia, Anna Mason, APUJAN, ASAI, Banshee of Savile Row, Bethany Williams, BLOKE, BMUET(TE), Carlota Barrera, DANIEL w. FLETCHER, David Koma, DiscoveryLAB presents: ABIGAIL AJOBI, Anciela, CHRISTOPH RITTER STUDIO, DJOKIC DREAMING, ELI by Elisa, Florentina Leitner, J E CAI, JOAO MARASCHIN, Karoline Vitto, Margn, ONRUSHW23FH, Sól Hansdóttir, Strongthe and VeniceW, EDELINE LEE, EDWARD CRUTCHLEY, EIRINN HAYHOW, Elleme, Emilia Wickstead, FASHION EAST, FEBEN, Feng Chen Wang, GEO, HALPERN, Harris Wharf London, Helen Anthony, HELEN KIRKUM, INGRID KRAFTCHENKO, JENN LEE, Jens Laugesen, Johan Ku, JOHN LAWRENCE SULLIVAN, JORDANLUCA, Kaushik Velendra, KNWLS, Liam Hodges, London College of Fashion, UAL, LYPH, MARRKNULL, MAXXIJ, MITHRIDATE, On|Off, oqLiq, palmer//harding, PAUL & JOE, Preen by Thornton Bregazzi, PRONOUNCE, RAY CHU, Rejina Pyo, Richard Malone, RIXO, ROBYN LYNCH, ROKER, SAUL NASH, SCOTT HENSHALL, SEOKWOON YOON, Sharon Wauchob, Simone Rocha, SOHUMAN, STAXX, Stephen Jones Millinery, Temperley London, Tiger of Sweden, TOGA, U.Mi-1, VINTI ANDREWS, XANDER ZHOU