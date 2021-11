Data on Pollution Levels of Ganga and Yamuna Rivers

Under the Namami Gange Programme and under National Water Quality Monitoring Programme (NWMP), Central Pollution Control Board (CPCB) is generating and assessing data of Dissolved Oxygen (DO) and levels of Faecal Coliforms (FC) for the river Ganga, Yamuna and other rivers etc.





Details of data of Dissolved Oxygen (DO) and levels of Faecal Coliforms (FC) for the river Ganga for the last 3 years (2018, 2019 and 2020) and the current year (January-May 2021) are provided in Annexure-I & II.





The water quality data of river Yamuna monitored during the period 2018 to October, 2021 is enclosed at Annexure- III.





During 2018, CPCB has identified polluted river stretches in the country based on the water quality assessment of two years i.e., 2016 & 2017 considering theBiochemical Oxygen Demand (BOD) concentration exceeding 3 mg/L. As per this, details of polluted stretches on Ganga & Yamuna are given below:





State-wise & Priority wise number of Polluted Stretches on River Ganga (CPCB report, 2018)





STATE STRETCH IDENTIFIED PRIORITY (*)

UTTARAKHAND HARIDWAR TO SULTANPUR IV

UTTAR PRADESH KANNAUJ TO VARANASI IV

BIHAR BUXAR TO BHAGALPUR V

WEST BENGAL TRIBENI TO DIAMOND HARBOUR III















As per median data of 2021 (January to May), no stretches fall in higher pollution level (priority I to IV) and there are only two stretches (Kannauj to Varanasi and Triveni to Diamond Harbour) under pollution priority V. Priority V is the least polluted criteria designed by CPCB.









Identified Polluted River Stretches on river Yamuna





STATE STRETCHIDENTIFIED PRIORITY (*)

DELHI WAZIRABAD TO ASGARPUR I

HARYANA PANIPAT TO SONEPAT I

UTTAR PRADESH ASGARPUR TO ETAWAH

SHAHPUR TO ALLAHABAD (BALUAGHAT) I



















Measures taken by the Government to prevent water of river Ganga and Yamuna from getting polluted and better the health of aforementioned rivers:-





Under Namami Gange Programme, a diverse set of interventions for cleaning and rejuvenation of river Ganga and its tributaries have been taken up. These includes pollution abatement activities including domestic sewage, industrial effluent, solid waste etc., River front Management, AviralDhara, Rural Sanitation, Afforestation, Biodiversity Conservation, Public Participation etc. A total of 353 projects are taken up at a sanctioned cost of Rs.30,458 crore, out of which, 178 projects are completed.





The polluted river stretches in the country are being rejuvenated through approved action plans to achieve the target of outdoor bathing criteria notified by MoEF&CC. At present, State Governments are





implementing Action Plans drawn by State River Rejuvenation Committees for restoration of water quality of the identified polluted river stretches. The implementation is being monitored regularly at State level by Chief Secretary of the respective State/UT and at Central level by the Central Monitoring Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Jal Shakti.





Stringent monitoring and regulation of industries and pollution sources is undertaken to assess the compliance status of Grossly Polluting Industries (GPIs) for enforcing regulatory framework on the polluting industries. Stringent action is taken by Central Pollution Control Board (CPCB)/State Pollution Control Boards (SPCBs)/ Pollution Control Committees against the GPIs discharging into main stem of Ganga River & its tributaries which are non-complying with respect to the prescribed norms.





Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) formulates and notifies standards for emission or discharge of environmental pollutants viz. air pollutants and water pollutants from industries, operations or processes with an aim to protect and improve the quality of the environment and abate environmental pollution.





Industry specific effluent/emission standards are notified under Schedule-I: ‘Standards for Emission or Discharge of Environmental Pollutants from Various Industries’ of Environment Protection Act, 1986. State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees in States and Union Territories, respectively are adhered to ensure the compliance of these standards. So far, 47 industry specific effluent standards and 63 industry specific emission standards have been notified.





Further, the identification and assessment of quality and quantity of major drains joining river Ganga and its tributaries, establishment/upgradation of Wastewater Treatment Plants (STPs and CETPs) for the towns located on Ganga main stem and its tributaries, performance evaluation of those STPs and CETPs are undertaken.





Construction works are under progress for 20 MLD Common Effluent Treatment Plan (CETP) for Jajmau tannery cluster Kanpur, largest of its type in the country, for pollution abatement in River Ganga at a cost of Rs. 617 crore. This addresses a long-standing challenge posed to river Ganga due to pollution from tannery cluster in Jajmau area.





Up-gradation projects for other CETPs have been sanctioned in the tannery clusters of Unnao, Banther and textile cluster at Mathura.





This Information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.





Annexure-I













River water quality of 2018, 2019 and 2020 of River Ganga









State



Station Name Parameters

Dissolved Oxygen (mg/l) Faecal coliform

(MPN/100 ml)

(Criteria ≥5.0 mg/l) (Criteria ≤2500 MPN/100 ml)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Uttarakhand BHAGIRATHI AT GANGOTRI 8.8 10.3 9.8 7 7 2

MANDAKINI B/C ALAKNANDA, RUDRAPRAYAG 9.2 9.5 9.8 450 1.9 1.8

ALAKNANDA B/C MANDAKINI, RUDRA PRAYAG 9.2 9.7 9.4 2300 1.9 1.8

ALKANANDA A/C MANDAKINI, RUDRAPRAYAG 9.2 9.7 10.1 780 1.9 1.8

BHAGIRATHI B/C ALAKNANDA, DEVPRAYAG 9.2 9.7 10.0 36 1.9 1.8

ALAKNANDA B/C BHAGIRATHI, DEVPRAYAG 9.2 9.5 10.0 780 1.9 1.8

ALAKNANDA A/C BHAGIRATHI, DEVPRAYAG 9.4 9.7 10.6 490 1.9 1.8

U/S RISHIKESH 9.8 10.1 10.6

17 12

A/C SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE, D/S RAIWALA 8.8 9.1 9.0 – 110 50

RISHIKESH D/S 9.6 9.7 9.8 – 30 22

HAR-KI- PAURI GHAT 8.8 9.7 9.8 – 30 32

HARIDWAR D/S 9.1 9.0 9.2 – 140 60

ROORKEE D/S 9.2 9.3 9.4 – 70 46

Uttar Pradesh



MADHYA GANGA BARRAGE (BIJNOR) 8.8 8.3 8.8 – – –

GARHMUKTESHWAR 7.79 8.7 9.1 330 505 350

BRIJGHAT GHARMUKTESHWAR 8.03 8.4 9.3 210 240 210

U/S ANOOPSHAHAR 7.4 8.3 8.5 270 230 780

ANOOPSHAHAR D/S 8.95 8.3 8.6 235 220 1100

NARORA (BULANDSAHAR) 7.45 8.0 8.6 270 540 1100

KACHHLA GHAT (ALIGARH) 7.4 10.1 10.3 220 220 220

FARRUKHABAD 8.5 8.5 8.8 1700 1350 1000

U/S KANNAUJ (RAJGHAT) 8.15 8.3 8.5 2200 2100 1700

KANNAUJ D/S 8.75 8.1 8.2 2750 2650 2250

BITHOOR (KANPUR) 8.2 7.5 8.5 2500 2150 1800

U/S KANPUR (RANIGHAT) 7.1 7.5 8.4 2950 2600 2600

BATHING GHAT (BHARAOGHAT) 7.7 7.6 8.2 2700 2200 2200

SHUKLAGANJ D/S 6.9 7.6 8.0 3250 3650 3300

BATHING GHAT (GOLA GHAT) 6.7 7.3 7.6 3400 3700 8100

KANPUR D/S (JAJMAU PUMPING STATION) 5.75 6.8 7.4 30000 22000 22000

BATHING GHAT (JAJMAU BRIDGE) 6.4 7.3 7.5 7000 6400 17000

DALMAU (RAI BAREILLY) 10 7.9 9.3 4700 2850 1400

KALA KANKAR (RAI BAREILLY) 9.9 8.0 9.7 4900 2750 1300

PRAYAGRAJ (RASOOLABAD) 9.1 8.2 8.4 11000 7850 1100

KADAGHAT (PRAYAGRAJ) 8.8 8.0 8.5 17000 11000 1300

PRAYAGRAJ D/S (SANGAM) 9 8.1 7.9 11000 10150 1100

A/C TAMSA RIVER (SIRSA) 9.2 7.8 8.7 6800 7000 1300

U/S, VINDHYACHAL (MIRZAPUR) 8.8 8.2 8.5 800 800 1200

D/S, MIRZAPUR 7.7 7.6 7.5 2200 8500 11000

CHUNAR 8.4 7.9 8.2 8000 7000 6000

U/S VARANASI (ASSIGHAT) 7.8 8.2 8.7 1300 800 1100

VARANASI D/S (MALVIYA BRIDGE) 6.4 7.2 7.4 32000 19500 13000

A/C GOMTI RIVER (BHUSAULA) 7.55 8.1 8.4 17000 8000 8000

TARIGHAT (GHAZIPUR) 6.9 7.4 7.6 23000 13000 13000

Bihar BUXAR 8.2 8.3 9.1 3100 7450 22000

U/S JAIL GHAT, BUXAR (A/C THORA RIVER) 7.9 7.6 8.2 3100 4000 31500

BUXAR, RAMREKHAGHAT 8 7.6 8.5 4000 4000 35000

BUXAR D/S, NEAR GANGA BRIDGE 7.8 7.7 8.2 4000 6450 44500

ARRAH CHAPRA ROAD BRIDGE (U/S, DORIGANJ) 8.1 7.9 8.6 2100 2100 13000

C/F SONE DORIGANJ, CHAPRA 8.1 8.2 7.2 3300 3300 57000

MAA AMBIKA ASTHAN, DORIGANJ D/S (SARAN) 7.9 8.5 8.0 7900 9950 22000

DANAPUR, NEAR PIPAPUL 8.1 8.3 8.3 3300 3300 2600

KHURJI, U/S PATNA 7.95 8.1 7.8 3100 3600 22000

DARBHANGA GHAT (PATNA) 7.6 8.1 7.2 6100 11000 60000

GULBI GHAT (PATNA) 7.8 7.3 7.1 6100 4500 107000

PATNA D/S (GANGA BRIDGE) 7.77 7.4 7.5 7000 7900 31500

MALSALAMI (PATNA) 8 8.2 8.8 3100 3300 11000

GANGA AT KACHCHI-DARGAH-BIDUPUR ROAD BRIDGE, PATNA – 8.5 7.8 – 3600 17000

TRIVENI GHAT 7.65 7.6 7.3 6550 11000 7500

FATUHA 7.3 6.7 6.3 2850 3300 17500

BAKHYIYARPUR-TAJPUR BRIDGE ON GANGA, ATHMAGOLA, PATNA – 7.0 7.9 – 5950 35000

BARH 7.6 7.6 7.1 3100 4900 17000

NAWADAGHAT D/S 7.8 7.5 7.5 3100 3600 13000

U/S BARAHPUR BINDTOLI 7.8 7.8 8.1 4000 5950 19500

U/S MOKAMA 7.8 8.1 7.7 4000 3100 35000

MOKAMA D/S 7.7 7.0 6.9 11000 12500 11000

BARAHIA 7.85 8.5 7.8 4000 7000 7900

U/S MUNGER 8.2 7.5 7.8 6100 7000 14000

MUNGER 7.9 7.2 7.6 13000 12000 35000

U/S SULTANGANJ 7.8 7.8 7.8 11000 7000 41000

WATER INTAKE POINT, BHAGALPUR – 7.0 7.3 – 5900 160000

SULTANGANJ (BHAGALPUR) 7.5 7.3 8.1 17000 6100 73000

CHAMPANAGAR 8.3 7.3 6.5 9000 3950 22000

BHAGALPUR 8.3 8.2 7.1 7000 4500 17000

U/S BHAGALPUR 7.5 7.1 6.8 7000 7000 160000

KAHALGAON 8 8.0 9.2 7000 6100 24000

KAHALGAON D/S, NEAR CREMATION GHAT 7.5 7.4 9.0 6100 11000 17000

Jharkhand U/S NEARA LCT GHAT 8.5 8.2 8.6 – – –

NEAR JANTA GHAT D/S 7.8 8.2 8.4 – – –

RAJMAHAL 8.1 8.4 8.4 – – –

SANGI DALAN 8.2 8.3 8.6 – – –

West Bengal BEHARAMPORE 6.75 6.8 6.9 30000 80000 64500

KHAGRA, BEHARAMPORE 5.7 7.0 7.6 70000 110000 49000

GORABAZAR, BEHRAMPORE 7.7 6.6 7.4 60000 75000 25000

NABADIP, GHOSHPARA NEAR MONIPURGHAT 7.15 6.8 6.8 65000 50000 35500

TRIBENI, NEAR BURNING GHAT 6.2 6.4 6.9 71500 50000 17000

SHITALATALA, PALTA 6.25 6.4 5.7 130000 110000 94000

PALTA 6.35 5.8 6.1 50000 130000 29500

SERAMPORE 6 6.3 5.8 95000 50000 24500

DAKSHINESHWAR 5.4 5.8 6.4 300000 130000 80000

SHIVPUR (HOWRAH) 6.2 5.3 5.2 160000 80000 70000

GARDEN REACH 5.1 5.5 5.5 240000 80000 70000

ULUBERIA 5.55 5.5 5.7 23000 22000 20000

DIAMOND HARBOUR 6.35 6.2 6.3 17000 1300 7450



























Annexure-II













River water quality of 2021 (January-May) of River Ganga





Station code Station name Parameters

Dissolved Oxygen (mg/l) Faecal coliform (MPN/100 ml)

(Criteria >5.0 mg/l) (Criteria <2500 MPN/100 ml)

Uttarakhand MANDAKINI B/C ALAKNANDA, RUDRAPRAYAG 10.4 1.8

ALAKNANDA B/C MANDAKINI, RUDRA PRAYAG 10.2 1.8

ALKANANDA A/C MANDAKINI, RUDRAPRAYAG 10.4 1.8

BHAGIRATHI B/C ALAKNANDA, DEVPRAYAG 9.9 1.8

ALAKNANDA B/C BHAGIRATHI, DEVPRAYAG 9.7 1.8

ALAKNANDA A/C BHAGIRATHI, DEVPRAYAG 10 1.8

U/S RISHIKESH 10.3 14

A/C SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE, D/S RAIWALA 9.9 64

RISHIKESH D/S 9.8 13.5

HAR-KI- PAURI GHAT 9.5 41.5

HARIDWAR D/S 8.9 79

ROORKEE D/S 9.7 63

Uttar Pradesh MADHYA GANGA BARRAGE (BIJNOR) 9.4 790

GARHMUKTESHWAR 10.2 350

BRIJGHAT GHARMUKTESHWAR 10.7 170

U/S ANOOPSHAHAR 8.1 920

ANOOPSHAHAR D/S 8.3 1100

NARORA (BULANDSAHAR) 8.3 1100

KACHHLA GHAT (ALIGARH) 9.6 260

FARRUKHABAD 11 1100

U/S KANNAUJ (RAJGHAT) 10.5 1400

KANNAUJ D/S 9.8 1600

BITHOOR (KANPUR) 11.2 1400

U/S KANPUR (RANIGHAT) 10.8 2800

BATHING GHAT (BHARAOGHAT) 9.7 2100

SHUKLAGANJ D/S 10.6 2700

BATHING GHAT (GOLA GHAT) 10.4 10000

KANPUR D/S (JAJMAU PUMPING STATION) 10.1 15000

BATHING GHAT (JAJMAU BRIDGE) 10.3 14000

DALMAU (RAI BAREILLY) 10.45 1350

KALA KANKAR (RAI BAREILLY) 10.5 1300

PRAYAGRAJ (RASOOLABAD) 8.45 1150

KADAGHAT (PRAYAGRAJ) 7.8 810

PRAYAGRAJ D/S (SANGAM) 7.4 1200

A/C TAMSA RIVER (SIRSA) 8.4 810

U/S, VINDHYACHAL (MIRZAPUR) 8.8 800

D/S, MIRZAPUR 7.6 12000

CHUNAR 8.4 8000

U/S VARANASI (ASSIGHAT) 8.7 800

VARANASI D/S (MALVIYA BRIDGE) 7.9 11000

A/C GOMTI RIVER (BHUSAULA) 8.4 7000

TARIGHAT (GHAZIPUR) 7.6 13000

Bihar BUXAR 9.75 12450

U/S JAIL GHAT, BUXAR ( A/C THORA RIVER) 9.1 63500

BUXAR, RAMREKHAGHAT 8.45 107000

BUXAR D/S, NEAR GANGA BRIDGE 7.7 35000

ARRAH-CHAPRA ROAD BRIDGE, U/S DORIGANJ 9.3 8200

C/F SONE DORIGANJ, CHAPRA 9.3 7900

MAA AMBIKA ASTHAN, DORIGANJ D/S (SARAN) 9 11000

DANAPUR, NEAR PIPAPUL 9.5 1040

KHURJI, U/S PATNA 9.45 26000

DARBHANGA GHAT ( PATNA) 7.7 160000

GULBI GHAT (PATNA) 7.65 160000

PATNA D/S (GANGA BRIDGE) 8.2 92000

MALSALAMI (PATNA) 9.05 54000

GANGA AT KACHCHI-DARGAH-BIDUPUR ROAD BRIDGE, PATNA 9.3 35000

TRIVENI GHAT 8.05 28500

FATUHA 6.15 92000

BAKHYIYARPUR-TAJPUR BRIDGE ON GANGA, ATHMAGOLA, PATNA 9.2 24500

BARH 9.4 23000

NAWADAGHAT D/S 9.55 19950

U/S BARAHPUR BINDTOLI 9.45 26000

U/S MOKAMA 9.6 31500

MOKAMA D/S 9 3050

BARAHIA 9.05 10450

U/S MUNGER 9.5 24000

MUNGER 9.2 44500

U/S SULTANGANJ 9.45 63500

WATER INTAKE POINT, BHAGALPUR 7.95 35000

SULTANGANJ (BHAGALPUR) 8.85 35000

CHAMPANAGAR 9 4800

BHAGALPUR 9 22000

U/S BHAGALPUR 6.8 54000

KAHALGAON 9.5 58000

KAHALGAON D/S, NEAR CREMATION GHAT 9.25 13150

Jharkhand U/S NEARA LCT GHAT 7.55 –

NEAR JANTA GHAT D/S 7.55 –

RAJMAHAL 7.7 –

SANGI DALAN 7.5 –

West Bengal DAKSHINESHWAR 7 79000

SHIVPUR (HOWRAH) 7 49000

GARDEN REACH 7.1 33000

ULUBERIA 7.6 17000

DIAMOND HARBOUR 6.7 6800















Annexure-III













Water Quality of River Yamuna Monitored during 2018 to October, 2021 under NWMP









Station

code Station

Name State

Name Year Dissolved

Oxygen(mg/L) Fecal Coliform

(MPN/100ML)

Primary Water Quality Criteria for out door bathing Min Max Min Max

>5mg/l <2500MPN/100

ml

1492 RIVER YAMUNA AT YAMUNOTRI UTTARAKHAND 2018 9.2 9.2 2 2

1492 RIVER YAMUNA AT YAMUNOTRI UTTARAKHAND 2019 9.8 9.8 2 2

1492 RIVER YAMUNA AT YAMUNOTRI UTTARAKHAND 2020 10.8 10.8 4 4

1493 RIVER YAMUNA AT HANUMANCHATTI UTTARAKHAND 2018 9.4 9.4 680 680

1493 RIVER YAMUNA ATHANUMANCHATTI UTTARAKHAND 2019 9.0 9.0 11 11

1493 RIVER YAMUNA AT HANUMANCHATTI UTTARAKHAND 2020 11.6 11.6 94 94

1494 RIVER YAMUNA AT U/SO FLAKHWARDAM UTTARAKHAND 2018 7.6 9.4 5 5

1494 RIVER YAMUNA AT U/S OF LAKHWARDAM UTTARAKHAND 2019 8.8 10.0 22 45

1494 RIVER YAMUNA AT U/S OF LAKHWARDAM UTTARAKHAND 2020 8.6 10.8 BDL 9

1494 RIVER YAMUNA AT U/S OF LAKHWARDAM UTTARAKHAND 2021 9.2 10.2 2 2

1490 RIVER YAMUNA AT U/SDAKPATTHAR UTTARAKHAND 2018 8.6 9.2 – –

1490 RIVER YAMUNA AT U/S DAKPATTHAR UTTARAKHAND 2019 8.6 9.2 70 170

1490 RIVER YAMUNA AT U/S DAKPATTHAR UTTARAKHAND 2020 8.2 10.2 17 34

1490 RIVER YAMUNA AT U/S DAKPATHER, UTTARAKHAND 2021 8 9.8 26 40

1553 RIVER YAMUNA, U/S PAONTASAHIB HIMACHAL

PRADESH 2018 5.0 8.2 11 21

1553 RIVER YAMUNA, U/S PAONTASAHIB HIMACHALPRADESH 2019 6.2 9.5 14 21

1553 RIVER YAMUNA,U/S PAONTASAHIB HIMACHALPRADESH 2020 7.1 9.1 9 46

1553 RIVER YAMUNA, U/S PAONTASAHIB HIMACHAL

PRADESH 2021 7.3 8.7 11 22

1554 RIVER YAMUNA, D/S HIMACHAL 2018 5.5 8.1 14 24





PAONTASAHIB PRADESH















1554 RIVERYAMUNA,

D/S PAONTASAHIB HIMACHAL

PRADESH 2019 6.3 9.0 15 26





1554 RIVERYAMUNA,

D/S PAONTASAHIB HIMACHAL

PRADESH 2020 7.0 9.0 11 27





1554 RIVERYAMUNA,

D/S PAONTASAHIB HIMACHAL

PRADESH 2021 7.2 8.8 21 33





4439 RIVERYAMUNA

U/S RANBAXY HIMACHAL

PRADESH 2019 6.4 8.4 13 25





4439 RIVERYAMUNA

U/S RANBAXY HIMACHAL

PRADESH 2020 7.1 8.9 10 130





4439 RIVERYAMUNA

U/S RANBAXY HIMACHAL

PRADESH 2021 5.6 8.9 17 40





4440 RIVERYAMUNA

D/S RANBAXY HIMACHAL

PRADESH 2019 6.2 8.4 13 41





4440 RIVERYAMUNA

D/S RANBAXY HIMACHAL

PRADESH 2020 7.0 8.8 10 33





4440 RIVERYAMUNA

D/S RANBAXY HIMACHAL

PRADESH 2021 7.3 8.8 17 33





1117 RIVER YAMUNA AT HATHNIKUND HARYANA 2018 7.7 12.2 2 1300000





1117 RIVER YAMUNA AT HATHNIKUND HARYANA 2019 4.8 8.1 200 8000





1117 RIVER YAMUNA AT HATHNIKUND HARYANA 2020 7.1 8.5 200 3200





1117 RIVER YAMUNA AT HATHNIKUND HARYANA 2021 5.9 8.6 110 110





1496 RIVER YAMUNA ATKALANAUR, YAMUNANAGAR HARYANA 2018 6.2 10.1 9 490000





1496 RIVER YAMUNA AT KALANAUR, YAMUNANAGAR HARYANA 2019 4.5 9.2 1300 40000





1496 RIVER YAMUNA AT KALANAUR, YAMUNA NAGAR HARYANA 2020 6.8 9.3 200 49000





1496 RIVER YAMUNA AT KALANAUR, YAMUNA NAGAR HARYANA 2021 5.6 7.8 200 6300





4914 RIVER YAMUNA AT MANGLAURA, KARNAL HARYANA 2019 6.8 8.6 140 22000





4914 RIVER YAMUNA AT MANGLAURA, KARNAL HARYANA 2020 5.2 10.8 49 7000





4914 RIVER YAMUNA AT MANGLAURA, KARNAL HARYANA 2021 7.2 10.6 17 13000





10004 RIVER YAMUNA AT KHOJ KI PUR PANIPAT HARYANA 2018 5.8 15.0 130 92000





10004 RIVER YAMUNA AT KHOJ KI PURPANIPAT HARYANA 2019 4.6 11.2 800 140000





10004 RIVER YAMUNA AT KHOJ KI PURPANIPAT HARYANA 2020 5.6 8.6 34 110000





10004 RIVER YAMUNA AT KHOJ KI PURPANIPAT HARYANA 2021 0.3 8.3 17000 280000





1119 RIVER YAMUNA AT SONEPAT HARYANA 2018 2.8 13.0 260 130000





1119 RIVER YAMUNA AT SONEPAT HARYANA 2019 7.6 9.8 23 94000





1119 RIVER YAMUNA AT SONEPAT HARYANA 2020 7.1 10.6 110 220000





1119 RIVER YAMUNA AT SONEPAT HARYANA 2021 5.8 6.3 6300 10900





1120 RIVER YAMUNA ATPALLA DELHI 2018 4.9 10.5 20 920000





1120 RIVER YAMUNA AT PALLA DELHI 2019 6.8 13.2 20 4100





1120 RIVER YAMUNA AT PALLA DELHI 2020 5.6 17.1 78 79000





1120 RIVER YAMUNA AT PALLA DELHI 2021 8.2 13.5 68 22000





1121 RIVER YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI 2018 1.0 6.2 49000 39000000





1121 RIVER YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI 2019 BDL 2.4 490000 9200000





1121 RIVER YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI 2020 BDL 2.4 210000 11000000





1121 RIVER YAMUNA AT NIZAMUDDIN,

DELHI DELHI 2021 0.3 0.3 340000 4900000





1375 RIVER YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI 2018 0.9 5.0 78000 4600000





1375 RIVER YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI 2019 BDL 3.1 68000 11000000





1375 RIVER YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI 2020 BDL 2.6 78000 3300000





1375 RIVER YAMUNA ATOKHLABRIDGE(INLETOFAGRA CANAL) DELHI 2021 0.3 0.3 380000 11000000





1812 RIVER YAMUNA AT OKHLA AFTER MEETING OF SHAHDARADRA IN DELHI 2018 0.7 6.3 220000 34000000





1812 RIVER YAMUNA AT OKHLA AFTER MEETING OF SHAHDARADRA IN DELHI 2019 BDL 3.3 220000 49000000





1812 RIVER YAMUNA AT OKHLA AFTER MEETING OF SHAHDARADRA IN DELHI 2020 BDL 5.6 68000 7900000





1812 RIVER YAMUNA AT OKHLA AFTER MEETING OF SHAHDARADRA IN DELHI 2021 0.3 0.3 2100000 22000000





1497 RIVER YAMUNA AT RAHIMPUR KA NAGLA, NEAR FLY OVER BRIDGE (MAZAWALI) UTTAR

PRADESH 2018 0.0 6.2 15000 4900000





1497 RIVER YAMUNA AT RAHIMPUR KA NAGLA, NEAR FLY OVER BRIDGE (MAZAWALI) UTTAR

PRADESH 2019 0.0 5.9 7800 1100000





1497 RIVER YAMUNA AT RAHIMPUR KA NAGLA, NEAR FLYOVER BRIDGE (MAZAWALI) UTTAR

PRADESH 2020 BDL 2.3 680 4900000





1497 RIVER YAMUNA AT RAHIMPUR KA NAGLA, NEAR FLY OVER BRIDGE (MAZAWALI) UTTAR

PRADESH 2021 0.3 1.8 33 16000000





2493 RIVER YAMUNA AT SHAHPUR UTTAR

PRADESH 2018 1.8 5.8 38000 120000





2493 RIVER YAMUNA AT SHAHPUR UTTAR

PRADESH 2019 2.8 6.4 52000 120000





2493 RIVER YAMUNA AT SHAHPUR UTTAR

PRADESH 2020 4.6 6.9 31000 85000





2493 RIVER YAMUNA AT SHAHPUR UTTAR

PRADESH 2021 4.8 7.2 27000 46000





2495 RIVER YAMUNA AT KESIGHAT,

VRINDAVAN UTTAR

PRADESH 2018 3.7 7.2 31000 72000





2495 RIVER YAMUNA AT KESIGHAT,

VRINDAVAN UTTAR

PRADESH 2019 4.8 6.1 49000 98000





2495 RIVER YAMUNA AT KESIGHAT,

VRINDAVAN UTTAR

PRADESH 2020 4.0 7.6 24000 65000





2495 RIVER YAMUNA ATKESIGHAT,VRINDAVAN UTTAR

PRADESH 2021 5.2 7.2 28000 44000





1123 RIVER YAMUNA AT MATHURA U/S UTTAR

PRADESH 2018 0.6 10.6 920 170000





1123 RIVER YAMUNA AT MATHURA U/S UTTAR

PRADESH 2019 0.6 10.5 1100 35000





1123 RIVER YAMUNA AT MATHURA U/S UTTAR

PRADESH 2020 BDL 4.6 400 920000





1123 RIVER YAMUNA AT MATHURA U/S UTTAR

PRADESH 2021 0.3 6 110 49000





2494 RIVER YAMUNA AT VISHRAM GHAT, MATHURA UTTAR

PRADESH 2018 3.4 6.6 37000 92000





2494 RIVER YAMUNA AT VISHRAM GHAT, MATHURA UTTAR

PRADESH 2019 3.4 6.2 52000 95000





2494 RIVER YAMUNA AT VISHRAM GHAT, MATHURA UTTAR

PRADESH 2020 4.1 7.4 31000 92000



















2494 RIVER YAMUNA AT VISHRAM GHAT, MATHURA UTTAR

PRADESH 4.4 6.6 41000 79000

1124 RIVER YAMUNA AT MATHURA D/S, U.P. UTTAR

PRADESH 2018 3.3 9.7 1000 9200000

1124 RIVER YAMUNA AT MATHURA D/S UTTAR

PRADESH 2019 3.5 6.8 7800 240000

1124 RIVER YAMUNA AT MATHURA D/S UTTAR

PRADESH 2020 1.6 6.8 1700 170000

1124 RIVER YAMUNA AT MATHURA D/S UTTAR

PRADESH 2021 2.5 8.9 170 920000

1125 RIVER YAMUNA AT AGRA U/S, U.P. UTTAR

PRADESH 2018 2.9 10.2 810 7800000

1125 RIVER YAMUNA AT AGRA U/S UTTAR

PRADESH 2019 1.1 7.4 930 17000

1125 RIVER YAMUNA AT AGRA U/S UTTAR

PRADESH 2020 1.4 9.6 220 3300000

1125 RIVER YAMUNA AT AGRA U/S UTTAR

PRADESH 2021 3.1 10.6 400 35000

1126 RIVER YAMUNA AT D/S OF AGRA UTTAR

PRADESH 2018 4.0 18.6 450 240000

1126 RIVER YAMUNA AT D/S OF AGRA UTTAR

PRADESH 2019 0.5 12.6 200 79000

1126 RIVER YAMUNA AT D/S OF AGRA UTTAR

PRADESH 2020 3.8 16.2 450 6100000

1126 RIVER YAMUNA AT D/S OF AGRA UTTAR

PRADESH 2021 1 6.2 4500 240000

1498 RIVER YAMUNA AT BATESWAR UTTAR

PRADESH 2018 4.1 22.0 130 13000

1498 RIVER YAMUNA AT BATESWAR UTTAR

PRADESH 2019 3.0 16.9 2 79000

1498 RIVER YAMUNA AT BATESWAR UTTAR

PRADESH 2020 2.6 9.2 450 1400

1498 RIVER YAMUNA AT BATESWAR UTTAR

PRADESH 2021 6.1 7.4 9000 16000

1127 RIVER YAMUNA AT ETAWAH UTTAR

PRADESH 2018 5.2 16.4 33 92000

1127 RIVER YAMUNA AT ETAWAH UTTAR

PRADESH 2019 4.6 16.2 2 24000

1127 RIVER YAMUNA AT ETAWAH UTTARP

RADESH 2020 7.3 7.3 20 200

1127 RIVER YAMUNA AT ETAWAH UTTAR

PRADESH 2021 5.4 5.8 13000 32000

1499 RIVER YAMUNA AT JUHIKA B/C WITH CHAMBAL, ETAWAH UTTAR

PRADESH 2018 5.6 11.5 5 54000

1499 RIVER YAMUNA AT JUHIKAB/ WITH CHAMBAL, ETAWAH UTTAR

PRADESH 2019 6.8 11.4 2 110000

1499 RIVER YAMUNA AT JUHIKA B/C WITH CHAMBAL, ETAWAH UTTAR

PRADESH 2020 8.1 11.3 68 7800

1499 RIVER YAMUNA AT JUHIKA B/C WITH CHAMBAL, ETAWAH UTTAR

PRADESH 2021 6.4 8.1 9000 15000

2283 RIVER YAMUNA AT HAMIRPUR UTTAR

PRADESH 2019 8.8 9.6 450 790

2283 RIVER YAMUNA AT HAMIRPUR UTTAR

PRADESH 2020 8.4 8.4 330 2200

1069 RIVER YAMUNA AT ALLAHABAD

D/S (BALUAGHAT) UTTAR

PRADESH 2018 7.4 9.2 1300 6800

1069 RIVER YAMUNA AT ALLAHABAD

D/S (BALUAGHAT) UTTAR

PRADESH 2019 6.8 11.7 1700 7900

1069 RIVER YAMUNA AT ALLAHABAD

D/S (BALUAGHAT) UTTAR

PRADESH 2020 7.3 11.5 310 2100

1069 RIVER YAMUNA AT ALLAHABAD

D/S (BALUAGHAT) UTTAR

PRADESH 2021 7.4 8.5 490 930



















