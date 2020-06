Знаете ли вы о детекторных переключателях?

Детекторный переключатель связан с другими компонентами схемы для определения параметров компонента или цепи (таких как ток, напряжение и т. Д.). Детекторный переключатель имеет функцию обнаружения. Для работы датчика требуется внешний источник питания. Переключатель детектора может использоваться многими поставщиками терминалов, главным образом с функцией обнаружения.

Детектор выключательфункции:

1. Малый размер, легкий вес и высокая точность.

Длительный срок службы, низкая прочность, более широкий выбор рабочей силы.

Детекторные переключатели широко применяются в автомобилях / локомотивах, оборудовании дистанционного управления, инженерных машинах и оборудовании связи, навигационных и автомобильных аудиосистемах.

Unionwell стремится производить все виды водонепроницаемых микровыключателей, герметичных микровыключателей, автоматических микровыключателей, микровыключателей, базовых микровыключателей и детекторных выключателей. Являясь профессиональным заводом по производству микропереключателей в Китае, мы установили долгосрочные партнерские отношения с всемирно известными клиентами автомобильной и бытовой техники.

