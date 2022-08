Betcris estar� presente en SBC Summit Barcelona 2022







Otra cumbre de juegos muy esperada está en el horizonte. El SBC Summit Barcelona 2022 llega el próximo mes y Betcris, el operador de juegos líder en América Latina, estará allí.



El evento, que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en Fira de Barcelona Montjuïc en Barcelona, España, se convertirá en el centro neurálgico de la industria de las apuestas y el juego. Los principales expertos en juegos, tomadores de decisiones y ejecutivos y más de todo el mundo descenderán a Barcelona para la cumbre.



SBC Summit Barcelona acogerá a más de 6.000 delegados, 200 expositores y 350 ponentes. También brindará la experiencia de networking ideal para los expertos de la industria durante los tres días de actividades.



Fernando Garita, Director de Desarrollo de Negocios y Afiliados de Betcris, será un orador en el panel Global Gaming & Betting Markets el 22 de septiembre. Esta conferencia aborda las diferentes etapas de la regulación en América Latina. Además, también explorará cómo la actividad de fusiones y adquisiciones está dando forma al mercado para los operadores internacionales.



En el panel se unirán a Garita, el CEO de RETAbet Group, Xabier R. Maribona, el CEO de BetWarrior, Zeno Ossko, el CEO de Apuesta Total, Gonzalo Pérez, el director general de PressEnter Group para España y LatAm, David Plumi, y el CEO de La Tinka, Gonzalo Rossell. Moderando la discusión estará la VP de GLI para América Latina y el Caribe, Karen Marcela Sierra-Hughes.



Otros dos representantes de Betcris también participarán en la cumbre. El director de casino, Lucas Lebleu, que se unió recientemente a la compañía, y el director global de apuestas deportivas, Anders Hauberg Nielsen, estarán disponibles para reunirse con los asistentes a la cumbre.



Además, Anders Hauberg Nielsen, también será parte del panel “Mantener las casas de apuestas deportivas calientes durante la Copa Mundial de Invierno” que se centra en la Copa Mundial como una herramienta para aumentar la participación de los operadores de apuestas. Los panelistas incluyen a Endre Nesset (vicepresidente senior de deportes globales, Coolbet), Anders Hauberg Nielsen (director global de apuestas deportivas, Betcris), Russell Candler (director general, Star Sports) y Oren Cohen Shwartz (CEO, Delasport).



El SBC Summit Barcelona 2022 tiene mucho que ofrecer. La Zona de Apuestas Deportivas permitirá a los visitantes acceder a la próxima generación de productos de apuestas deportivas. Al mismo tiempo, Casino & iGaming Zone destacará lo que se avecina en el espacio de los casinos en línea. Los visitantes podrán obtener una mirada exclusiva a los nuevos productos, innovaciones y lanzamientos de juegos.



La Zona de Pagos y Cumplimiento contará con la participación de proveedores de servicios de pago, expertos KYC y especialistas en cumplimiento y apuestas más seguras. Además, la Zona de Afiliados, Marketing y Medios estará compuesta por operadores, proveedores de servicios de marketing, programas de afiliados y redes de afiliados.



Finalmente, Emerging Tech, Blockchain & Metaverse Zone presentará las últimas tecnologías y discutirá las oportunidades futuras que se avecinan en el espacio de los juegos. Se centrará en la importancia de las tendencias emergentes para mejorar los esfuerzos de marketing.



El piso de exhibición también albergará una zona separada de Innovación, Tecnología y Startups. Esto fue desarrollado por SBC para brindar asistencia a las nuevas empresas y apoyar su crecimiento y desarrollo.



Habrá siete fases de conferencias, incluida una Etapa de liderazgo de nivel C y la Etapa de tecnología emergente, Blockchain y Metaverse. Estos proporcionarán información valiosa sobre los problemas y las oportunidades tecnológicas más recientes para la industria de las apuestas y los juegos.

