हरभजन सिंह ने PM मोदी से की मुलाकात…चाय पर हुई चर्चा

पूर्व भारतीय स्पिनर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच चाय पर चर्चा हुई. बैठक के तुरंत बाद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर इस खास मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं. हरभजन सिंह की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

तस्वीरें शेयर करते हुए राज्यसभा सांसद ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना उनके लिए बेहद सम्मान की बात रही. उन्होंने पीएम मोदी के विजन, नेतृत्व और देश के विकास के प्रति उनके पक्के इरादे की जमकर तारीफ की. हरभजन सिंह ने कहा कि वह एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

शेयर की गई तस्वीरों में हरभजन सिंह के चेहरे पर गजब की मुस्कान दिखाई पड़ रही है. वह पीएम मोदी के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए बेहद पॉजिटिव माहौल में बातचीत करते नजर आ रहे हैं. बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी किया.

It was an honour to meet Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji today. Inspired by his vision, leadership, and unwavering commitment to India’s progress. Looking forward to contributing in every possible way towards building a stronger and more prosperous nation. 🇮🇳 pic.twitter.com/RTfeHxXXlo सम्बंधित ख़बरें — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 5, 2026

सोनम वांगचुक के फैसले पर जताई खुशी

प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात से ठीक पहले हरभजन सिंह जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सपर्ट को लेकर भी चर्चा में थे. सोनम वांगचुक द्वारा अपना 26 दिनों का अनशन समाप्त करने पर हरभजन ने खुशी जताई थी. उन्होंने कहा था कि गतिरोध के बजाय संवाद और विभाजन के बजाय विश्वास ही हमेशा सही रास्ता होता है.

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देश के युवाओं से की ये अपील

उन्होंने देश के युवाओं और छात्रों के बेहतर भविष्य की बात की. उन्होंने सब लोगों से कहा कि सब एक-दूसरे की बात ध्यान और प्यार से सुनें. आपस में बातचीत करें और किसी ऐसे तरीके से मामले को सुलझाएं जो हमेशा के लिए काम आए.

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बेबाकी से अपनी बात रखते हैं भज्जी

पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद से ही हरभजन सिंह खेल के साथ-साथ सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

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