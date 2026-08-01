PM मोदी आज आंध्र प्रदेश-कर्नाटक के दौरे पर:चुट्टिलू कॉटेज जैसी डिजाइन वाले भोगापुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, इसकी लागत 5000 करोड़

Hindi News

National

PM Modi LIVE | Narendra Modi Andhra Pradesh Karnataka Speech LIVE Update; Alluri Airport Mysuru Viveka Smaraka BJP

मोदी बोले– पहले एयरपोर्ट के नाम एक परिवार पर थे: हमने परंपरा बदली; भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना

अमरावती33 मिनट पहले



कॉपी लिंक

PM मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया।

PM मोदी ने शनिवार को अमरावती में कहा- ‘देश में पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया।’

‘हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम बाल्मीकी के नाम से जोड़ा। पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदासजी के नाम पर रखा। अमरावती के एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा है।’

पीएम ने यहां भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद वह मैसूरु गए।

यहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, ‘विवेक स्मारक’ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत का युवा जो पहले जंजीरों में था आज आगे बढ़ रहा है। युवाओं की वजह से भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है।

पीएम के दोनों कार्यक्रम की 6 तस्वीरें…

मैसूरु में पीएम मोदी ने कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार के साथ स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में पौधा लगाया।

पीएम मोदी ने मैसूरु में नया बना स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र देखा।

अमरावती में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कर वहां की फैसिलिटीज देखीं।

अमरावती के एयरपोर्ट पर आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों की फोटो लगाई गई हैं।

एयरपोर्ट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए पहुंचे।

आंध्र प्रदेश की 13,500 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं और स्टूडेंट ने ढिमसा नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। ये वहां का पारंपरिक नृत्य है।

भोगपुरम एयरपोर्ट की 4 तस्वीरें…

टर्मिनल की दीवारों पर उड़ती हुई मछली की आकृति लगाई गई है। ये बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत को दर्शाता है।

दीवारों पर भी बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत की झलक दिखाई देगी।

छत पर पारंपरिक रंगोली के डिजाइन बनाए गए हैं।

टर्मिनल का डिजाइन आंध्र प्रदेश के चुट्टिलू कॉटेज, अरकु घाटी और फ्लाइंग फिश से प्रेरित है।

पीएम के दौरे से जुड़े अपडेट्स पढ़ने के लिए नीचे ब्लॉग को देखें…