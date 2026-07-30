Neeraj Chopra Match Live Streaming: नीरज चोपड़ा आज होंगे एक्शन में, कब और कहां देखें लाइव मुकाबला? यहां जानें

Thu, 30 Jul 2026 10:20 AM IST

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ग्लास्गो Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 30 Jul 2026 10:20 AM IST

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा गुरुवार को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में उतरेंगे। आठ साल पहले यहीं से उनके सुनहरे सफर की शुरुआत हुई थी। जानिए मुकाबला कब होगा, कहां खेला जाएगा और टीवी व मोबाइल पर इसे लाइव कहां देख सकते हैं।

नीरज चोपड़ा

– फोटो : ANI

विस्तार ग्लास्गो में गुरुवार को जब नीरज चोपड़ा भाला लेकर रन-अप शुरू करेंगे तो करोड़ों भारतीयों की निगाहें उन पर होंगी। यह सिर्फ पुरुष जेवलिन थ्रो का क्वालिफिकेशन राउंड नहीं, बल्कि पिछले एक साल की मुश्किलों से उबरकर लौटे भारत के सबसे बड़े एथलीट की नई परीक्षा भी होगी। सामने पाकिस्तान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, ग्रेनाडा के दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और श्रीलंका के शानदार फॉर्म में चल रहे रुमेश थरंगा पाथिरागे जैसे दिग्गज होंगे। ऐसे में नीरज की नजर पहले फाइनल का टिकट हासिल करने और फिर एक और कॉमनवेल्थ स्वर्ण पर होगी।

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