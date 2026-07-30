Assembly Bypolls Updates: प्रशांत किशोर बोले-भाजपा नहीं पुलिस लड़ रही चुनाव, दतिया-मांजलपुर में भी मतदान जारी

06:29 PM, 30-Jul-2026 तीनों सीटों पर शाम 5 बजे तक कितनी प्रतिशत वोटिंग? चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक, इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर हुई है। चुनाव आयोग ने बताया कि शाम पांच बजे तक दतिया सीट पर 68.78%, बांकीपुर में 33.57% और मांजलपुर में 34.35% प्रतिशत वोटिंग हुई है। हालांकि 6 बजने के बाद भी अभी तक अंतिम वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है।

04:05 PM, 30-Jul-2026 बिहार और गुजरात में कछुए की चाल दोपहर तीन बजे तक सबसे कम मतदान बिहार की बांकीपुर सीट पर अब तक दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सुबह से लेकर अब तक यहां महज 27.82 प्रतिशत वोटिंग हुई है। बता दें कि यह सीट नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई है। वहीं, गुजरात के मांजुलपुर में भाजपा विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां अब तक 28.47 प्रतिशत वोटिंग हुई है।

04:03 PM, 30-Jul-2026 दतिया में जमकर हो रहा मतदान मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस विधायक की अयोग्यता के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव में जमकर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, दतिया सीट पर अब तक 61.48 फीसदी वोटिंग हुई है। बता दें कि यह सीट मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखती है और 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां से हार गए थे।

01:51 PM, 30-Jul-2026 दतिया उपचुनाव: दोपहर एक बजे तक 48.91% मतदान दोपहर एक बजे तक दतिया सीट 48.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। वहीं, बांकीपुर सीट पर 20.01 फीसदी और गुजरात की मांजलपुर सीट पर 21.66 फीसदी वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर वोटिंग की रफ्तार शुरू से तेज है।

01:07 PM, 30-Jul-2026 वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद: भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण है। माताएं, बहनें, माता-पिता, अभिभावक, चाचा-चाची, दादा-दादी, सभी वोट डालने के लिए बाहर आए हैं। हम चाहते हैं कि मतदान का प्रतिशत जितना हो सके उतना अधिक हो। हमें उम्मीद है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। हर कोई हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है, खासकर माताएं और बहनें। मैं बांकीपुर का बेटा हूं और वे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।

12:16 PM, 30-Jul-2026 किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब तक लगभग 11.50% मतदान दर्ज किया गया।

मंजलपुर विधानसभा उपचुनाव में अब तक लगभग 14.24% मतदान दर्ज किया गया।

दतिया विधानसभा उपचुनाव में अब तक लगभग 32.53% मतदान दर्ज किया गया।

11:14 AM, 30-Jul-2026 मांजलपुर उपचुनाव: भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर, शुरुआती तीन घंटों में 6.06% हुआ मतदान गुजरात की वडोदरा सीट के अंतर्गत आने वाली मांजलपुर विधानसभा पर उपचुनाव के लिए आज सुबह से वोटिंग जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, सुबह 10 बजे तक शुरुआती तीन घंटों में यहां 6.06% मतदान दर्ज किया गया है। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने पूर्व पार्षद सतीश पटेल पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को मैदान में उतारा है। इस क्षेत्र के कुल 2.19 लाख मतदाता आज इन दोनों नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कुल 62 स्थानों पर 260 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के लिए 100% लाइव वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और होम वोटिंग जैसी विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जबकि दो बूथ पूरी तरह महिला स्टाफ द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत की जानकारी हर दो घंटे में अपडेट की जा रही है। 36 वर्षों से भाजपा का मजबूत गढ़ रही इस सीट पर आज डाले जा रहे वोटों की गिनती और नतीजे तीन अगस्त को सामने आएंगे।

11:09 AM, 30-Jul-2026 आपका मत महत्वपूर्ण, विकसित भारत बनाने में दें योगदान: नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से चुनाव में बढ़-चढ़कर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया के उज्ज्वल भविष्य के लिए आपका एक-एक मत अत्यंत महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘आज बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया के उज्ज्वल भविष्य के लिए आपका एक-एक मत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता एक बार फिर विकास, सुशासन और जनसेवा के संकल्प पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त करेगी तथा विकास की इस निरंतर यात्रा को नई शक्ति प्रदान करेगी।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मैं बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, विशेषकर युवाओं व मातृशक्ति से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। याद रखें- पहले मतदान, फिर जलपान।’

11:08 AM, 30-Jul-2026 मोहन यादव बोले-दतिया के उज्ज्वल भविष्य और मजबूत लोकतंत्र की नींव है आपका वोट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, ‘आपका वोट दतिया के उज्ज्वल भविष्य और मजबूत लोकतंत्र की नींव है। मत देकर विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें।’