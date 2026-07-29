देशभर में बारिश, गुजरात के फैक्ट्रियों में काम रुका:मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट; दो दिन के लिए चारधाम यात्रा रोकी गई

देशभर में बारिश, गुजरात की फैक्ट्रियों में काम रुका: MP-छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट; दो दिन के लिए चारधाम यात्रा रोकी गई

मानसून सबसे एक्टिव फेज में पहुंच गया है। इस वक्त देश के ऊपर दो सिस्टम मौजूद हैं। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया आज ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ रहा है।

इसके असर को देखते हुए IMD ने अगले 4-5 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और अगले 5-6 दिनों में पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स भी प्रभावित है। कंपनी के साणंद प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर की यूनिट पानी भरने के कारण बंद करानी पड़ीं।

इधर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से तीर्थयात्रा के रास्ते बंद हो गए। खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। चंपावत, बागेश्वर और टिहरी में क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं।

दिल्ली में मंगलवार को भारी बारिश के कारण ट्रैफिक जाम हुआ। बाजारों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारों के कारण राजधानी की रफ्तार धीमी पड़ गई।

सैटेलाइट मैप में देखें देश में कहां-कहां बादल छाए

देशभर में मौसम से जुड़ी तस्वीरें….

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नाला पार करते समय बाइक सवार तेज बहाव में गिर गया। लोगों ने उसे बचाया।

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बेगूं में मंगलवार शाम तेज बारिश से 150 फीट ऊंचाई से मेनाल का झरना बहने लगा।

राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर के शेरपुर झरेटीह पर पानी ओवर फ्लो हो गया।

यूपी के मेरठ में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया।

बिहार के खगड़िया में बारिश का पानी सड़क पर भर गया, जिसमें बच्चे खेलते नजर आए।

लगातार हो रही भारी बारिश से गुजरात के महिसागर का सात कुंड वाटरफॉल छलक उठा।

गुजरात में टाटा मोटर्स के प्लांट में पानी भरा

भारी बारिश और बाढ़ का असर देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स पर भी पड़ा है। कंपनी के गुजरात में अहमदाबाद से 22 किमी दूर स्थित साणंद प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर की यूनिट में बाढ़ से उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने बताया है कि साणंद प्लांट में बनने वाली टियागो हैचबैक, टिगोर कॉम्पैक्ट सेडॉन, नेक्सन और सिएरा एसयूवी के उत्पादन पर असर पड़ा है। प्लांट और सप्लायर इकाइयों में बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे।

कंपनी के मुताबिक, बाढ़ के कारण आपूर्ति पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है। स्थिति जल्द सामान्य होगी। हालांकि, मारुति सुजुकी ने रुकावट की सूचना नहीं दी है। कंपनी का प्लांट साणंद से 85 किमी दूर हंसलपुर-बेचाराजी गांव में है।

देश भर में मौसम के अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए…

लाइव अपडेट्स

04:39 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लगातार चार दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है और कई पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

03:44 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक हिमाचल के नाहन में आज स्कूल-कॉलेज बंद, भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन सब-डिवीजन में बुधवार को भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के चलते सभी सरकारी-निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि पहले से तय परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होंगी। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है और सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

03:06 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक हिमाचल प्रदेश: दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, नदी-नालों से दूर रहने की सलाह हिमाचल में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा, कुल्लू, सोलन और कांगड़ा समेत कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में मानसून अगले छह दिन सक्रिय रहने की संभावना है। अब तक राज्य में सामान्य से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जुलाई को भी कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूरी खबर पढ़ें…

03:05 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक छत्तीसगढ़: बिजली गिरने से 5 मौतें, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पास बने डीप डिप्रेशन के असर से छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बिजली गिरने की तीन घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं सारंगढ़ में नाले में बही कार में सवार पूर्व सरपंच और उनकी पत्नी का 60 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। पूरी खबर पढ़ें…

02:26 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक असम: बाढ़ में मरने वालों की संख्या 75 हुई, 7 जिले प्रभावित असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 3.32 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 45 हजार हेक्टेयर से अधिक फसल पानी में डूबी हुई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 9 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा विस्थापित परिवारों को 15 हजार रुपए, छात्रों को 1,000 से 5,000 रुपए की बुक ग्रांट और खोए हुए शैक्षणिक दस्तावेज मुफ्त में दोबारा जारी किए जाएंगे।

02:06 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक उत्तराखंड: 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चारधाम यात्रा पर रोक हरिद्वार में बारिश के बीच श्रद्धालु कावड़ यात्रा पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों में बुधवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गरज-चमक, बिजली और तेज बारिश की चेतावनी दी है। खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। बारिश के खतरे को देखते हुए चंपावत, बागेश्वर और टिहरी में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 5 अगस्त तक मौसम खराब रहने और कई इलाकों में लगातार बारिश होने की संभावना है। पूरी खबर पढ़ें…

02:02 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक पंजाब-चंडीगढ़: आज भारी बारिश का अलर्ट, तापमान 3°C गिरा चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार को बारिश के बाद पानी भर गया। पंजाब और चंडीगढ़ में बुधवार को भी कई जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गरज-चमक, तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बठिंडा सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जुलाई से 3 अगस्त तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। पूरी खबर पढ़ें…

01:59 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक बिहार: 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, बाकी हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी बिहार के 13 जिलों में बुधवार को आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। वहीं पटना समेत कुछ जिलों में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं और शाम तक हल्की बारिश की संभावना है। राज्य के बाकी 25 जिलों में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी। अब तक बिहार में सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई है और अगले कुछ दिनों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मंगलवार को पटना और खगड़िया समेत कई जिलों में बारिश हुई, जबकि बांका में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। पूरी खबर पढ़ें…

01:54 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक राजस्थान: 22 जिलों में बारिश का अलर्ट, 2 दिन चेतावनी राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। बुधवार को 22 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30-31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंगलवार को झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश टोंक में दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 41°C के पार पहुंचा, लेकिन शाम को वहां भी बारिश हुई। पूरी खबर पढ़ें…

01:48 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक एमपी: 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, 1 अगस्त तक जारी रहेगा दौर मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में बुधवार को अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे में यहां 4 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और कम दबाव के सिस्टम के कारण प्रदेश में 1 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और शहडोल समेत 40 से ज्यादा जिलों में भी हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। पूरी खबर पढ़ें…

01:46 AM29 जुलाई 2026



कॉपी लिंक अगले 2 दिन के मौसम का हाल 30 जुलाई: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विदर्भ में रेड अलर्ट है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कोंकण-गोवा में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। 31 जुलाई: गुजरात रीजन में बारिश का रेड अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण-गोवा, कर्नाटक में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ बारिश का यलो अलर्ट है।