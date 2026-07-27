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लोग रोकते रहे, ट्रेन की सीट पर दीया जलाता रहा यात्री, Video

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भारतीय रेलवे से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. कभी सीट को लेकर बहस, कभी भीड़ और कभी यात्रियों की लापरवाही लोगों का ध्यान खींच लेती है. इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने ट्रेन में सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

वायरल क्लिप में एक यात्री 3AC कोच की अपर बर्थ पर बैठकर अगरबत्ती और तेल का दीया जलाकर पूजा करता नजर आता है. आसपास मौजूद कई यात्री उसे तुरंत रोकने की कोशिश करते हैं. उनका कहना होता है कि एसी कोच में खुली आग जलाना खतरनाक साबित हो सकता है. इसके बावजूद कुछ समय तक पूजा जारी रहती है.

‘अभी फायर अलार्म बज जाएगा’

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वीडियो में दूसरे यात्रियों की चिंता साफ सुनाई देती है. एक शख्स कहता है, “अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं? यहां दीया क्यों जला रहे हैं?” वहीं दूसरा यात्री चेतावनी देता है, “अभी फायर अलार्म बज जाएगा, फिर क्या करेंगे?” कई लोग मिलकर समझाते हैं कि चलती ट्रेन में इस तरह खुली लौ जलाना सुरक्षित नहीं है.

देखें वीडियो

🚆A video circulating on social media shows a passenger performing prayers on the upper berth of an AC train coach while lighting incense sticks and an oil lamp.

A fellow passenger reportedly intervened, explaining that such acts can be dangerous. Smoke may trigger the train’s… pic.twitter.com/79SrmBnAdW

— Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) July 26, 2026

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो X पर @JharkhandRail नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में दावा किया गया कि घटना एसी कोच की ऊपरी बर्थ की है, जहां एक यात्री अगरबत्ती और तेल का दीया जलाकर पूजा कर रहा था. पोस्ट के मुताबिक, साथ यात्रा कर रहे यात्रियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि धुआं फायर अलार्म को सक्रिय कर सकता है और खुली आग से बड़ा हादसा भी हो सकता है.

क्या ट्रेन में दीया या अगरबत्ती जला सकते हैं?

भारतीय रेलवे के सुरक्षा नियमों के अनुसार ट्रेन के भीतर माचिस, लाइटर या किसी भी प्रकार की खुली आग का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है. एसी कोच में मौजूद सीट, पर्दे, चादर, तकिया और अन्य सामान ज्वलनशील हो सकते हैं. ऐसे में छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.यही वजह है कि रेलवे यात्रियों से ट्रेन के अंदर दीया, मोमबत्ती, अगरबत्ती या किसी भी तरह की खुली लौ का इस्तेमाल न करने की अपील करता है.

वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ऐसी स्थिति में तुरंत टीटीई या ट्रेन स्टाफ को सूचना देनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने इसे यात्रियों की जागरूकता से जुड़ा मामला बताया.फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का इसकी पुष्टि नहीं है.

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