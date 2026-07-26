Uttarakhand: पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का हार्ट अटैक से निधन, राजनीतिक दलों में शाेक की लहर

Sun, 26 Jul 2026 08:58 AM IST

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 26 Jul 2026 08:58 AM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हीरा सिंह बिष्ट अब हमारे बीच नहीं है। देर रात उनका निधन हो गया।

हीरा सिंह बिष्ट

– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट(81) का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस समेत सभी बशोक की लहर है। हीरा सिंह बिष्ट पूरे जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। उन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं। साथ ही वह इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, डॉक्टर हरक सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत पार्टी के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: रिया मल्ला के पिता हुए भावुक,बोले-सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी व्यवस्था बदलनी होगी

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