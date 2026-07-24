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UP Weather: दो दिन बाद फिर शुरू होगा मानसूनी बारिश का सिलसिला, 26 जुलाई तक नहीं है भारी बरसात की संभावना

By
Leslie Atkins
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Fri, 24 Jul 2026 12:27 AM IST

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

Published by: रोहित मिश्र

Updated Fri, 24 Jul 2026 12:27 AM IST

Weather in UP: यूपी में आने वाले दिनों में मौसम फिलहाल सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भारी बारिश की उम्मीद नहीं है। 

UP: Monsoon rains to resume in the state after two days, no rain expected until July 25

यूपी में मानसून।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

यूपी में बारिश ने छोटा सा ब्रेक लिया है। छिटपुट बारिश को छोड़ दें तो आने वाले 26 जुलाई तक किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं हैं। हालांकि लखनऊ में गुरुवार की शाम को कुछ इलाकों में बारिश हुई। मानसूनी बारिश के फिलहाल कमजोर रहने के बाद 26 जुलाई से फिर से माैसमी बदलाव की आहट है।

माैसम विभाग का कहना है कि 24 से 26 जुलाई के बीच प्रदेश में मानसूनी बारिश मद्धिम पड़ेगी। हालांकि इस बीच बुंदलखंड और कुछ दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश की परिस्थितियां रहेंगी।

बृहस्पतिवार को इटावा में सबसे अधिक 27 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, सुल्तानपुर, अमेठी और आजमगढ़ समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं किया है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 26 जुलाई को मानसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसकेगा। इसके प्रभाव से पूर्वांचल में फिर बारिश शुरू होगी और 29 जुलाई तक तराई समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

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