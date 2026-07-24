CWG 2026: रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज, लॉन बॉल्स में भारत की विजयी शुरुआत

Fri, 24 Jul 2026 01:09 AM IST
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ग्लास्गो
Published by: मयंक त्रिपाठी
Updated Fri, 24 Jul 2026 01:09 AM IST
ग्लास्गो में रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज हुआ, जहां मीराबाई चानू ने भारतीय दल की अगुआई की और लवलीना बोरगोहेन बैटन बेयरर रहीं। पहले दिन लॉन बॉल्स में भारत ने दो शानदार जीत दर्ज कीं, जबकि डोपिंग मामलों के कारण वेटलिफ्टिंग और जूडो में दो बड़े झटके भी लगे।
ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल
– फोटो : IANS
विस्तार
स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार आगाज रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ। 74 देशों और क्षेत्रों के करीब 3,000 खिलाड़ियों ने पारंपरिक परेड ऑफ नेशंस में हिस्सा लिया। भारतीय दल की अगुआई ओलंपिक रजत पदक विजेता और दो बार की राष्ट्रमंडल चैंपियन मीराबाई चानू ने तिरंगा थामकर की, जबकि टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भारत की पहली आधिकारिक सेरेमोनियल बैटन बेयरर बनीं। ग्लास्गो 2026 पहली बार ऐसा संस्करण है, जिसमें फ्लैग बेयरर और बैटन बेयरर की भूमिकाएं अलग-अलग रखी गई हैं।
ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल
– फोटो : IANS
स्कॉटिश रंग में रंगी ओपनिंग सेरेमनी
ओपनिंग सेरेमनी पूरी तरह स्कॉटलैंड की संस्कृति और संगीत को समर्पित रही। ग्रैमी नामित सिंगर-गीतकार केटी टनस्टॉल और लोकप्रिय गायक टॉम वॉकर ने अपने शानदार प्रदर्शन से समां बांधा। इनके अलावा नीना नेसबिट, कैलम बीटी, नाथन इवांस, सेंट पीएचएनएक्स और इलेक्ट्रो-सेल्टिक जोड़ी वाल्टोस समेत कई स्कॉटिश कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। समारोह का सबसे खास आकर्षण 74 राष्ट्रों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष सेरेमोनियल बैटनों का एक साथ प्रदर्शन रहा।
ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल
– फोटो : IANS
लॉन बॉल्स में जीत के साथ भारत ने खोला खाता
मैदान पर भारत के लिए पहला दिन शानदार रहा। महिला पेयर्स लॉन बॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में माल्टा को टाई-ब्रेक में हराकर भारत का खाता खोला। भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 7-1 से जीता, लेकिन माल्टा ने दूसरा सेट 4-3 से अपने नाम कर मुकाबले को टाई-ब्रेक तक पहुंचा दिया। निर्णायक क्षणों में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम दिखाया और जीत अपने नाम कर ली।
ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल
– फोटो : IANS
पुतुल सोनोवाल ने किया सबसे बड़ा उलटफेर
पहले दिन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि पुरुष सिंगल्स लॉन बॉल्स में देखने को मिली। 43 वर्षीय पुतुल सोनोवाल ने कनाडा के मौजूदा विश्व चैंपियन, तीन बार के राष्ट्रमंडल पदक विजेता और वर्ल्ड बाउल्स हॉल ऑफ फेम सदस्य रयान बेस्टर को टाई-ब्रेक में हराकर बड़ा उलटफेर किया।
असम के रहने वाले सोनोवाल ने पहला सेट 5-4 से जीता, जबकि बेस्टर ने दूसरा सेट 7-3 से अपने नाम किया। इसके बाद टाई-ब्रेक में भारतीय खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यादगार जीत दर्ज की। एशियाई चैंपियन सोनोवाल इस समय विश्व रैंकिंग में 21वें स्थान पर हैं और भारत की पदक उम्मीदों में शामिल हैं।
ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल
– फोटो : IANS
शुरुआत से पहले भारत को लगा झटका
हालांकि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले भारत को दो बड़े झटके भी लगे। एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग कोटा 12 से घटाकर 11 कर दिया गया, जिसके चलते दिलबाग सिंह को टीम से बाहर होना पड़ा। वहीं जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार भी डोप टेस्ट में फेल होने के बाद खेलों से बाहर हो गए। इन दोनों घटनाओं से भारत की पदक संभावनाओं को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है।
ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026
– फोटो : IANS
अब पदकों पर होगी नजर
भारत 125 सदस्यीय दल के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा ले रहा है। पहले ही दिन लॉन बॉल्स में मिली दो महत्वपूर्ण जीतों ने भारतीय अभियान को शानदार शुरुआत दी है। अब आने वाले दिनों में वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अन्य खेलों में भारत की नजर पदकों की संख्या बढ़ाने पर होगी।
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