अमेरिका ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले, बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में गूंजे धमाके

अमेरिका ने ईरान पर फिर एक बार हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण हालातों के बीच मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ गई है. सेंटकॉम (यू.एस. सेंट्रल कमांड) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि यह ऑपरेशन कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर किया गया.

इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना बताया गया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों को धमकाने और उन पर हमला करने के लिए किया जाता रहा है. बता दें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है.

U.S. Central Command tweets, “Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.” pic.twitter.com/F4z2i6hrIr — ANI (@ANI) July 20, 2026

वहीं, ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही समय बाद, ईरान के स्टेट टेलीविजन ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाके की सूचना दी. इसके अलावा, ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि देश के दक्षिणी तट पर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए थे, जो हमलों के दौरान सेना के हाई अलर्ट पर होने का संकेत देते हैं.

ईरानी मीडिया ने दक्षिण-पूर्वी शहरों चाबहार और कोनारक में भी कई धमाकों की खबर दी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच यह तनाव बढ़ने की ताजा घटना बताई जा रही है.

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इस बीच, ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई एक घटना के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया है.

एक जलते हुए जहाज की तस्वीर शेयर करते हुए आईआरआईबी ने लिखा, ‘अमेरिका पर भरोसा करने का अंजाम, कुछ घंटे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नजारा.’

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