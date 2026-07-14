West Asia LIVE: होर्मुज में बढ़ा तनाव, US फिर शुरू करेगा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी; CENTCOM ने दी जानकारी

06:39 PM, 14-Jul-2026 ‘सीजफायर’ के बाद से इस्राइल की कार्रवाई में गाजा में 1,122 लोग मारे गए गाजा में सरकारी मीडिया कार्यालय का कहना है कि अक्तूबर में इलाके में सीजफायर लागू होने के बाद से इस्राइली सेना की तरफ से 3,689 बार इसका उल्लंघन किया गया है। कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि तब से इस्राइली सेना के हमलों के कारण 1,122 लोग मारे गए हैं और 3,599 घायल हुए हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते के बाद गाजा में सीजफायर 10 अक्तूबर, 2025 को लागू हुआ था।

06:31 PM, 14-Jul-2026 होर्मुज पर टोल की धमकी से अमेरिका की रणनीति पर उठे सवाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अमेरिकी धमकी के बाद विशेषज्ञों ने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के विशेषज्ञ रॉब गाइस्ट पिनफोल्ड ने कहा कि यह दिखाता है कि अमेरिका बिना स्पष्ट रणनीति के इस संघर्ष में उतरा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी हमेशा कहते रहे हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला और स्वतंत्र रहना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कार्रवाई के जवाब में इस मार्ग से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20 प्रतिशत टोल लगाने की धमकी दी है। विशेषज्ञ का कहना है कि इससे स्थिति और उलझ गई है। उनके मुताबिक, अमेरिका जिस तरह की नीति का विरोध कर रहा था, अब उसी तरह के कदम उठाने की बात कर रहा है। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।

06:09 PM, 14-Jul-2026 रिपोर्ट का दावा- ईरान ने मोबाइल नेटवर्क हैक कर अमेरिकी कर्मियों की लोकेशन ट्रैक की ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों के मोबाइल नेटवर्क हैक कर अमेरिकी सैन्य कर्मियों और ठेकेदारों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। यह दावा ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी टेलीकॉम डेटा और सुरक्षा विशेषज्ञों के हवाले से सामने आई है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सांसद इस खुलासे से चिंतित हैं, क्योंकि मोबाइल रोमिंग सिस्टम और स्मार्टफोन के विज्ञापन डेटा का इस्तेमाल कर सैन्य कर्मियों की लोकेशन पता लगाई जा सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खाड़ी देशों के अधिकारियों को शक है कि ईरान या उसके सहयोगी स्थानीय मोबाइल नेटवर्क के रोमिंग सिस्टम का फायदा उठाकर अमेरिकी कर्मियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ गैरी मिलर ने कहा कि ईरान के पास रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने की क्षमता है और संभव है कि उसने मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी तकनीकों का इस्तेमाल किया हो। हालांकि, इस दावे पर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

06:01 PM, 14-Jul-2026 यूएई में हिरासत में लिए गए 55 ईरानी मछुआरे अपने देश लौटेंगे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हिरासत में लिए गए 55 ईरानी मछुआरों को वापस ईरान भेजा जा रहा है। यह जानकारी अबू धाबी स्थित ईरानी दूतावास ने दी है। दूतावास के अनुसार, 14 मछुआरे समुद्र के रास्ते ईरान लौट चुके हैं, जबकि बाकी लोगों को हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। इन मछुआरों को मार्च और अप्रैल में यूएई तटरक्षक बल ने हिरासत में लिया था। ईरानी दूतावास का कहना है कि उस समय क्षेत्र में तनाव और नेविगेशन (ट्रैकिंग) सिस्टम में आई गड़बड़ी के कारण मछुआरे अनजाने में यूएई के समुद्री क्षेत्र में पहुंच गए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सभी मछुआरों ने दो महीने से अधिक समय तक स्वेहान डिटेंशन सेंटर और रास अल-खैमाह व शारजाह की जेलों में समय बिताया। इन मछुआरों में ज्यादातर ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान और होर्मोजगान प्रांत के रहने वाले हैं।

05:46 PM, 14-Jul-2026 ओमान के तट के पास रात में टैंकर ‘स्टोल्ट मैग्नीशियम’ में धमाका टैंकर ‘स्टोल्ट मैग्नीशियम’ के मैनेजर, ‘स्टोल्ट टैंकरर्स’ का कहना है कि अरब सागर में ओमान के पास चलते समय ‘किसी अज्ञात बाहरी चीज के धमाके’ के बाद टैंकर में आग लग गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह घटना रात 12:40 बजे (सोमवार को 20:40 GMT) हुई और इससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। कंपनी ने आगे बताया कि जहाज पर मौजूद सभी नाविक सुरक्षित हैं और सभी का पता चल गया है, साथ ही क्रू ने आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया है। यूकेएमटीओ ने ओमान के कलहत से 40 नॉटिकल मील (75 किमी) उत्तर-पूर्व में एक घटना की सूचना दी थी, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था और यह एलएसईजी शिपिंग डेटा पर ‘स्टोल्ट मैग्नीशियम’ की लोकेशन से मेल खाती है।

05:45 PM, 14-Jul-2026 यूरोपीय एयरलाइंस को खाड़ी के हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान न भरने की चेतावनी यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए) का कहना है कि एयरलाइंस को बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान की खाड़ी के पानी के पास उड़ान नहीं भरनी चाहिए। ईएएसए ने एक बयान में कहा, ‘सैन्य गतिविधियों में अप्रत्याशित बदलाव और साथ ही मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान और एयर-डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल की संभावना के कारण, संबंधित हवाई क्षेत्र में सभी ऊंचाइयों और उड़ान स्तरों पर नागरिक उड़ानों के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया है’। एजेंसी ने पिछले हफ्ते एयरलाइंस को ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र में उड़ान न भरने की सलाह दी थी।

05:18 PM, 14-Jul-2026 अमेरिका ने पश्चिमी ईरान के माहशहर और अबादान पर हमला किया अमेरिका ने इराक और कुवैत के पास ईरान के सीमावर्ती इलाकों पर नए हमले किए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर वलीओल्लाह हयाती ने बताया कि अबादान शहर (जहां पश्चिम एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है) और बंदरगाह शहर माहशहर पर हमले किए गए। फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, माहशहर पर हमला स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 1:30 बजे (10:00 GMT) हुआ। अबादान शहर पर स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:25 बजे हमला हुआ।

05:17 PM, 14-Jul-2026 यह युद्ध एक तबाही है- ओमानी विदेश मंत्री ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी का कहना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध ने अपने आधिकारिक तौर पर तय किए गए लक्ष्यों में से कोई भी हासिल नहीं किया है और इसे यूएन का समर्थन भी नहीं है। उन्होंने फ्रांसीसी अखबार ‘ले मोंडे’ में छपे एक लेख में लिखा, ‘यह युद्ध एक तबाही है’। मंत्री ने आगे कहा, ‘फिर भी, अगर यह खाड़ी में ‘रोकथाम’ की गलत धारणा को खत्म करता है, तो उम्मीद की जा सकती है- एक ज्यादा निष्पक्ष, व्यावहारिक और असरदार सिस्टम बन सकता है, जिससे लगभग आधी सदी की रणनीतिक गलतियों को सुधारा जा सकेगा’। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा तेहरान से नहीं, बल्कि तेल अवीव से है।

05:13 PM, 14-Jul-2026 ईरान ने IRGC को सुरक्षा के लिए खतरा बताने वाले ब्रिटेन के फैसले की निंदा की ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ईरान की सेना का एक आधिकारिक हिस्सा है और ब्रिटेन पर एक सरकारी संस्था को निशाना बनाकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन ने सोमवार को IRGC और उससे जुड़े एक समूह को समर्थन देने पर रोक लगा दी। यह कदम उन नए अधिकारों के तहत उठाया गया है जिनका मकसद विदेशी देशों को निगरानी और तोड़-फोड़ जैसी गतिविधियों के लिए प्रॉक्सी (प्रतिनिधि समूहों) का इस्तेमाल करने से रोकना है। ईरान, जो अमेरिका और इस्राइल के साथ संघर्ष में है, पहले भी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने से इनकार कर चुका है।