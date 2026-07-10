France vs Morocco Live: पहले हाफ में नहीं खुला खाता, फ्रांस और मोरक्को 0-0 की बराबरी पर

03:32 AM, 10-Jul-2026 फ्रांस ने सेमीफाइनल में बनाई जगह फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। बोस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का पहला हाफ गोलरहित रहा, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। 60वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि 66वें मिनट में उस्मान डेम्बेल ने दूसरा गोल दागकर फ्रांस की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। मोरक्को पूरे मैच में कोई गोल नहीं कर सका और अंततः फ्रांस ने 2-0 की जीत के साथ अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली।

03:01 AM, 10-Jul-2026 France vs Morocco LIVE: फ्रांस 2-0 से आगे फ्रांस ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है। 66वें मिनट में उस्मान डेम्बेल ने शानदार गोल दागकर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। इससे पहले 60वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए पहला गोल किया था। लगातार दो गोल करने के बाद फ्रांस ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब मोरक्को के सामने वापसी करने के लिए जल्द से जल्द गोल करने की चुनौती है, जबकि फ्रांस इस बढ़त को बरकरार रखकर सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित करने के बेहद करीब पहुंच गया है।

02:55 AM, 10-Jul-2026 France vs Morocco LIVE: फ्रांस 1-0 से आगे फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस ने आखिरकार गोल का खाता खोल दिया है। स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे ने मैच के 60वें मिनट में शानदार गोल दागकर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही थीं, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद फ्रांस ने लगातार दबाव बनाया और उसका फायदा एम्बाप्पे ने बेहतरीन फिनिश के साथ उठाया। अब मोरक्को के सामने मुकाबले में वापसी करने की बड़ी चुनौती है, जबकि फ्रांस इस बढ़त को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश करेगा।

02:27 AM, 10-Jul-2026 France vs Morocco Live: हाफ-टाइम फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा मुकाबला हाफ टाइम तक गोलरहित बराबरी (0-0) पर है। बोस्टन स्टेडियम में दोनों टीमों ने पहले हाफ में कई आक्रामक मूव बनाए, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। फ्रांस ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण रखने की कोशिश की, जबकि मोरक्को ने मजबूत रक्षापंक्ति के दम पर हर हमले को नाकाम किया। अब मुकाबले का फैसला दूसरे हाफ में होगा, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगी।

01:32 AM, 10-Jul-2026 France vs Morocco Live: फ्रांस और मोरक्को के बीच मुकाबला जारी फ्रांस और मोरक्को के बीच क्वार्टर-फाइनल राउंड का मुकाबला जारी है। दोनों टीमों की नजरें पहले हाफ में बढ़त हासिल करने पर हैं।

01:16 AM, 10-Jul-2026 France vs Morocco Live: दोनों टीमों की स्टार्टिंग लाइन-अप (फोटो क्रेडिट: Fifa.com)