B.Ed, BTC या D.El.Ed, सरकारी स्कूल टीचर बनने के लिए क्या बेस्ट?

अगर आप भी साल 2026 में देश के किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में यह उलझन जरूर होगी कि आख़िर B.Ed, BTC और D.El.Ed में से कौन सा कोर्स चुना जाए?

हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के नए नियमों ने शिक्षक भर्ती के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है. अब आप बिना सोचे-समझे किसी भी कोर्स में दाखिला नहीं ले सकते. आइए, क्वालिफिकेशन के आधार पर इसका पूरा डीप और ऑथेंटिक ब्रेकडाउन समझते हैं, ताकि आप अपने करियर के लिए बिल्कुल सही फैसला ले सकें.

सबसे बड़ा यू-टर्न: प्राइमरी स्कूलों (कक्षा 1 से 5) का नया नियम

सबसे पहले उस बड़े बदलाव को समझिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले (देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) के बाद लागू हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश: देश के प्राइमरी स्कूलों (कक्षा 1 से 5) में शिक्षक बनने के लिए D.El.Ed / BTC ही एकमात्र अनिवार्य योग्यता है. कोर्ट ने साफ कहा है कि B.Ed डिग्री धारक अब प्राइमरी शिक्षक (PRT) भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं.

अदालत का तर्क था कि प्राइमरी के छोटे बच्चों को संभालने और पढ़ाने के लिए जिस विशेष पेडागोजी की जरूरत होती है, उसकी ट्रेनिंग D.El.Ed/BTC में दी जाती है, न कि B.Ed में. इसलिए, यदि आपका एकमात्र लक्ष्य प्राइमरी का मास्टर बनना है, तो B.Ed का रास्ता आपके लिए बंद हो चुका है.

आपके लिए कौन सा रूट है बेस्ट?

शिक्षक भर्ती के इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए क्वालिफिकेशन और करियर स्कोप के आधार पर इसे तीन हिस्सों में इस तरह समझ‍िए:

1. D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) / BTC (Basic Training Certificate)

यह प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है. (यूपी जैसे राज्यों में इसे पहले BTC कहा जाता था, जो अब D.El.Ed है).

न्यूनतम योग्यता: 12वीं पास या ग्रेजुएशन (अलग-अलग राज्यों के नियमों के अनुसार, जैसे यूपी में ग्रेजुएशन के बाद और कई राज्यों में 12वीं के बाद न्यूनतम 50% मार्क्स).

करियर स्कोप: केवल प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5).

किनके लिए बेस्ट है? जो छात्र कम समय में, सीधे तौर पर सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी नौकरी (PRT) पाना चाहते हैं. इसमें वैकेंसी की संख्या आमतौर पर सबसे ज्यादा होती है.

2. B.Ed (Bachelor of Education)

यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसका दायरा अब मिडिल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल तक ही सीमित कर दिया गया है.

न्यूनतम योग्यता: ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% मार्क्स.

नया नियम (2026-27 सत्र से): NCTE के नए ड्राफ्ट के अनुसार, 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री या पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) कर चुके छात्रों के लिए 1 साल का B.Ed भी रोलआउट किया जा रहा है, जबकि 3 साल के ग्रेजुएट्स के लिए 2 साल का B.Ed जारी रहेगा.

करियर स्कोप: जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8), टीजीटी (TGT – कक्षा 9 और 10), और पीजीटी (PGT – कक्षा 11 और 12, अगर पोस्ट-ग्रेजुएशन भी है तो). इसके अलावा केवीएस (KVS) और नवोदय विद्यालयों (NVS) के टीजीटी पदों के लिए.

किनके लिए बेस्ट है? जो छात्र बड़ी कक्षाओं (High School / Inter) के विषय विशेषज्ञ (Subject Teacher) बनना चाहते हैं.

3. ITEP (Integrated Teacher Education Programme)

यह शिक्षा नीति (NEP) के तहत भविष्य का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है.

न्यूनतम योग्यता: 12वीं पास (न्यूनतम 50% मार्क्स).

अवधि: 4 साल (इसमें ग्रेजुएशन + B.Ed दोनों एक साथ हो जाता है, जिससे छात्र का 1 साल बचता है).

किनके लिए बेस्ट है? जो छात्र 12वीं के तुरंत बाद ही तय कर चुके हैं कि उन्हें टीचिंग लाइन में ही जाना है. आने वाले सालों में NCTE इसी को मुख्य स्टैंडर्ड बनाने की तैयारी में है.

आपको क्या चुनना चाहिए

रूट-ए (प्राइमरी का लक्ष्य): अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बड़ी वैकेंसी का फायदा उठाना चाहते हैं और जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं, तो बिना सोचे D.El.Ed / BTC का रुख करें.

रूट-बी (बड़ी कक्षाओं का लक्ष्य): अगर आपकी किसी खास विषय (जैसे- मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हिंदी) पर मजबूत पकड़ है और आप हाई स्कूल या इंटर कॉलेज के प्रोफेसर/टीचर बनना चाहते हैं, तो B.Ed आपके लिए बना है.

रूट-सी (12वीं के बाद सीधा रास्ता): अगर आप अभी-अभी 12वीं पास हुए हैं और टीचिंग में लॉन्ग-टर्म करियर देख रहे हैं, तो ITEP में एडमिशन लेना आपके समय और करियर दोनों के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस होगी.

—- समाप्त —-