आयुष मलिक की सनातन धर्म में वापसी: पूजा करते हुए जारी किया वीडियो, जानें क्या बोले आयुष और उसके पिता

Shamli News: शामली के दवा व्यापारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। चांदनी कुरैशी से निकाह का भी खुलासा हुआ था। चांदनी और उसके पिता को जेल भेजा जा चुका है। सोमवार को आयुष मलिक ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली।

विस्तार

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शामली के दवा कारोबारी देवराज मलिक के पुत्र आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म को त्यागकर पुनः सनातन धर्म में वापसी कर ली है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में काफी चर्चा बटोरी है। आयुष के पूजा-अर्चना करते हुए एक वीडियो के वायरल होने के बाद, उनके पिता देवराज मलिक ने पुत्र की घर वापसी की पुष्टि की और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

वायरल वीडियो में आयुष मलिक ने कहा कि मैंने अपने माता-पिता की भावनाओं और उनके प्रेम का सम्मान करते हुए वापस हिंदू धर्म अपना लिया है। ये काम मैंने अपने दिल से किया है। देवराज मलिक ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पुत्र के पुनः अपने सनातन संस्कारों से जुड़ने पर वे ईश्वर के प्रति आभारी हैं। उन्होंने सनातन धर्म को केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शाश्वत संस्कृति बताया। मलिक के अनुसार, ईश्वर की कृपा, माता-पिता के स्नेह और पूर्वजों के संस्कारों के आशीर्वाद से आयुष ने पुनः सनातन वैदिक परंपराओं को अपनाते हुए पूजा-अर्चना, जप और धार्मिक आचरण का मार्ग चुना है।

उन्होंने सनातन धर्म की महान परंपराओं, संस्कृति, संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने और अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने सभी शुभचिंतकों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया।