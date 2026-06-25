23.1 C
London
Friday, June 26, 2026
Subscribe
Home Business पुणे मर्डर

पुणे मर्डर

By
Correspondent
-
0
75
  • Hindi News
  • National
  • Lohagad Fort Murder Case; Ketan Agarwal Siya Goyal Chetan | Pune Trekking Mystery

सिया की मां बोलीं- बेटी दोषी तो फांसी दे दो:पिता ने कहा- वह रिश्ते से खुश थी, लोहगढ़ जाने की जिद केतन ने की थी

सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें 23 जून को हार्ट अटैक आया था। - Dainik Bhaskar

सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें 23 जून को हार्ट अटैक आया था।

पुणे में मंगतेर केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया गोयल के माता-पिता ने गुरुवार को पहली बार अपना पक्ष रखा। सिया की मां पूजा गोयल ने कहा कि अगर सिया दोषी है तो उसे फांसी दे दी जाए। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने दावा किया कि सिया ने कभी भी शादी को लेकर आपत्ति नहीं जताई थी।

सिया के पिता 23 जून को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अस्पताल में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा- सगाई तय होने के बाद सिया हमेशा खुश रहती थी और हमेशा केतन की बातें किया करती थी। वह केतन और उसके परिवार की तारीफ किया करती थी।

प्रवीण गोयल ने दावा किया कि हादसे वाले दिन लोहगढ़ जाने की जिद केतन ने की थी। उन्होंने कहा- केतन बार-बार सिया को फोन कर रहा था। प्रवीण गोयल ने कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी हो, चाहे मेरी बेटी ही क्यों न हो, उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे देना चाहिए।

सिया और केतन 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई। सिया पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने का आरोप है। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।

पिता प्रवीण गोयल ने कहा-

  • सिया ने मुझे खुद ही कहा था कि इस लड़के से मेरा रिश्ता करवा दीजिए।
  • केतन ने हो सिया को फोन कर लौहगढ़ किला जाने के लिए कहा था। वहीं कार लेकर आया था।
  • केतन सिया एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार तो केतन सुबह 4 बजे ही सिया से मिलने घर आ गया था।
  • शादी के खर्चे पर कहा- मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं। शादी के लिए कोई प्लेन बुक नहीं किया गया था।
  • उदयपुर में होने वाली शादी में भी कुल खर्च तीन करोड़ के आसपास ही था।
  • शादी के सारे प्रोग्राम मिलाकर भी कुल खर्च चार से साढ़े चार करोड़ के बीच ही आने वाला था।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सिया की मां पूजा गोयल।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सिया की मां पूजा गोयल।

मां पूजा गोयल ने कहा-

  • मीडिया से बात करते हुए पूजा गोयल ने कहा कि बेटी सिया इस रिश्ते से बहुत खुश थी।
  • सिया की मां ने कहा- केतन ने हमें भी इतना प्यार दिया जितना एक सगा बेटा भी नहीं देता।
  • सिया केतन के साथ बहुत खुश थी, वह उसकी हत्या नहीं कर सकती।
  • फिर भी अगर सिया दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए।

केतन की हत्या के पहले कैफे में मिले थे सिया-चेतन

वहीं, केतन की हत्या के एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया और प्रेमी चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे। न्यूज एजेंसी IANS ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि यहीं लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया था।

दोनों ने वह पॉइंट भी ढूंढ लिया, जहां से केतन को धक्का देना था। यदि केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।

दरअसल, 31 मई को सिया और मंगेतर केतन लोहगढ़ किले गए थे। वहां केतन एक खतरनाक जगह बैठा था। तभी सिया को उसे मारने का आइडिया आया।

14 जून को भी केतन को धक्का देने की कोशिश की गई थी। उस समय सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाकर घटना को हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गया था।

केतन की मौत से एक दिन पहले 17 जून को सिया और चेतन कैफे गए थे।

केतन की मौत से एक दिन पहले 17 जून को सिया और चेतन कैफे गए थे।

कैफे में ही दोनों ने लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया था।

कैफे में ही दोनों ने लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया था।

सिया और चेतन को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ

केतन मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया और सिया के लवर चेतन को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात दोनों से आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की गई।

पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है। उससे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, चेतन वारदात वाले दिन (18 जून) को नीरज का फोन लोहगढ़ किले ले गया था।

शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था।

नवंबर 2025 में सिया और केतन अग्रवाल की सगाई हुई थी।

नवंबर 2025 में सिया और केतन अग्रवाल की सगाई हुई थी।

सिया बोली- केतन से शादी का मना किया, लेकिन वह नहीं माना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुणे ग्रामीण पुलिस की पूछताछ में सिया ने बताया कि उसने केतन से कहा था कि वह यह रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती। शादी से भी इनकार किया था। लेकिन केतन ने उसकी बात नहीं मानी और शादी की तैयारियों में जुट गया।

31 मई को मारने का आइडिया आया, 18 जून को मर्डर

31 मई: सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा: 11 फरवरी को सगाई के बाद केतन, सिया को घर लेकर आता था, साथ घूमने ले जाता था। उसे ट्रैकिंग यानी पहाड़ी चढ़ने का शौक था। उसने सिया से ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले चलने को कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दोनों किले की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, तो यहीं सिया को पहली बार केतन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पहाड़ी से धक्का देकर मार डालने का प्लान सूझा।

5 जून: किले पर जाने की जिद की, केतन नहीं गया: सिया ने 4 जून को केतन से दोबारा लोहगढ़ किला जाने की जिद की। तब केतन के घर वालों ने मना कर दिया। 6 जून को केतन, उनकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया के बाली जाने के टिकट बुक थे। सभी लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए निकले। पुणे ग्रामीण के SP संदीप सिंह गिल के मुताबिक केतन के साथ बाली न जाना पड़े, इसलिए सिया ने उसका पासपोर्ट अपने पास अलग रख लिया था।

14 जून: दूसरी कोशिश, धक्का दिया, लेकिन केतन बच गया: सिया ने केतन से दोबारा किले पर चलने को कहा। बोली कि मुझे वह जगह पसंद है। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पर पहुंचे। सिया ने केतन को एक जगह पीछे से धक्का दिया। पेड़ का सहारा मिलने से केतन बच गया। उसने पूछा- ‘धक्का क्यों दिया? सिया ने कहा, ‘एक सांप था, तुम्हें उससे बचाने के लिए धक्का दिया।’ केतन ने घर आकर सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी जान बच गई।

18 जून: तीसरी कोशिश में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर धक्का दिया: 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। सिया ने उससे पहले केतन को प्री-वेडिंग फोटोशूट की बात कहकर लोहगढ़ किले पर जाने के लिए मना लिया। इस बार पीछे-पीछे चेतन भी था। एक जगह जब केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था, तभी दोनों ने उसे पीछे से धक्का दे दिया।

तीन सुराग; सिया का झूठ, CCTV फुटेज, 2004 बार कॉल

पहला सुरागः सिया के हावभाव से केतन की बहन को शक हुआ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची। केतन की बहन ने पूछा- केतन कैसे गिरा? इस सवाल पर सिया के हावभाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी।

केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा- भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही।

विशाल को भी पहले से शक था कि कुछ तो ठीक नहीं है। इसके बाद विशाल दोबारा पुणे पुलिस से मिले और सिया पर शक जताया। उन्होंने ये भी कहा कि सिया किसी लड़के से बात करती है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए।

दूसरा सुरागः किले के CCTV फुटेज में गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा

पुलिस ने लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज निकाले। इनमें 18 जून को एक शख्स वहां पहुंचे केतन और सिया के आसपास कई बार दिखा।

गर्मी का मौसम, ऊपर से किले की चढ़ाई, उसके बावजूद किले की सीढ़ियों के फुटेज में दिखा कि वो हुडी पहने था। पुलिस के मुताबिक, लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था।

तीसरा सुरागः सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स

पुलिस ने सिया के कॉल-रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में करीब 338 घंटे की बातचीत की थी यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे।

ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था, जहां सिया के पिता का ऑफिस है।

मर्डर की 2 वजह; दावा- सिया शादी के लिए तैयार नहीं थी

  • सिया शादी के लिए तैयार नहीं थी: पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और परिवार के दबाव में केतन से शादी करने जा रही थी। इसी पहलू को पुलिस हत्या की संभावित वजहों में से एक मानकर जांच कर रही है।
  • बदनामी के कारण प्रेमी के साथ भागी नहीं: प्रेमी चेतन ने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी।

रियल एस्टेट कारोबारी थे केतन, शादी के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक था

केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे के रहने वाले थे। वे रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल के बेटे थे। विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में ‘लैंड बैंक’ माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) के पद पर थे।

उन्होंने सिंबायोसिस यूनिवर्सिटी से BBA किया था। अमेरिका के बैब्सन F.W. ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है। नवंबर में दोनों की शादी होनी थी। इसके लिए राजस्थान में 17 करोड़ रुपए का एक पैलेस बुक किया जा चुका था। मेहमानों के लिए दो चार्टर्ड प्लेन बुक थे।

पुणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 जून को सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 जून को सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

मर्डर से पहले सिया का मंगेतर के साथ डांस, रोमांस; 3 तस्वीरें

केतन के मर्डर करने से पहले सिया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन अग्रवाल (26) के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए थे। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, तो कभी डांस और गले मिलने के वीडियो।

दोनों की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा थीं। इस साल फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था- मेरे दिल को उसका घर मिले एक महीना पूरा हुआ।

19 मई को सिया ने अपने जन्मदिन के काउंटडाउन की स्टोरी पोस्ट की, जिसमें दोनों एक रोमांटिक गाने पर डांस करते नजर आ रहे थे।

19 मई को सिया ने अपने जन्मदिन के काउंटडाउन की स्टोरी पोस्ट की, जिसमें दोनों एक रोमांटिक गाने पर डांस करते नजर आ रहे थे।

एक पोस्ट में दोनों कार के अंदर बैठकर गले लगते दिखे। केतन ने अपने कार के अंदर और बाहर फूलों की सजावट की थी।

एक पोस्ट में दोनों कार के अंदर बैठकर गले लगते दिखे। केतन ने अपने कार के अंदर और बाहर फूलों की सजावट की थी।

सगाई के एक महीने बाद सिया ने केक की फोटो शेयर करते हुए लिखा था- मेरे दिल को घर मिले एक महीना हो गया।

सगाई के एक महीने बाद सिया ने केक की फोटो शेयर करते हुए लिखा था- मेरे दिल को घर मिले एक महीना हो गया।

पुणे मर्डर- मंगेतर के साथ सिया की रोमांटिक पोस्ट: दोनों लोहगढ़ किला गए तो प्रेमी भी पहुंचा; गर्मी में हुडी पहना था, इसी से सुराग मिला

पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा केस:बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंका; नवंबर में शादी थी

———————————–

ये खबर भी पढ़ें…

शादी से बचने के लिए सीधे मंगेतर की हत्या, मना क्यों नहीं कर सकी; रोमांटिक पोस्ट डाले, चार सुराग से सुलझी गुत्थी

पुणे शहर से 64 किमी दूर लोहगढ़ किला। 18 जून 2026 की सुबह करीब 10 बजे किले की चोटी से एक चीख गूंजी। गार्ड्स पहुंचे, तो वहां मौजूद 20 साल की सिया ने बताया- मेरा मंगेतर केतन फिसलकर खाई में गिर गया है। सिया ने ही घरवालों को भी फोन किया। अगले दिन इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए। वापस आ जाओ।’ पूरी खबर पढ़ें…

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Company

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click.

Latest

Delhi HC holds off hearing on Salman Khan’s petition versus Kala Hiran; next hearing on July 1

Books 0
The Delhi High Court on Friday postponed...

Step up to the plate: Willem Hiele

Business 0
SynopsisA meal atWillem Hiele, located near Ostend in Belgium’s...

India’s growth story runs through water

Business 0
India is gearing up for its next industrial expansion....

Popular

Delhi HC holds off hearing on Salman Khan’s petition versus Kala Hiran; next hearing on July 1

Books 0
The Delhi High Court on Friday postponed...

Step up to the plate: Willem Hiele

Business 0
SynopsisA meal atWillem Hiele, located near Ostend in Belgium’s...

India’s growth story runs through water

Business 0
India is gearing up for its next industrial expansion....

Sitemap

© 2022 tagDiv. All Rights Reserved. Made with Newspaper Theme.

Get $10 by answering a Simple Survey. Click Here